PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA: SNS pobedio u svih 10 opština

PREMA članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora. Vladajuća koalicija zadržala je prema preliminarnim rezultatima vlast u svih 1o opština.

OIK Lučani: Lista SNS osvojila 60,33 odsto, u skupštini još jedna lista

Na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Lučani lista "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 60,33 odsto i 23 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni podaci Opštinske izborne komsije (OIK).

Ta lista, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 6.972 glasova i 23 mandata, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Drugo mesto zauzela je lista "Zvuk pravde - Zajedno za studente - Mirjana Kern" sa 32,91 procenata, što je 3.803 glasa i 12 mandata.

Treće mesto zauzela je lista "Radomir Ivanović - Saborno, a ne podele - Socijaldemokratska partija Srbije" sa 2,15 odsto. To je ukupno 248 glasova i nula mandat.

Lista "Nada za Dragačevo - Monarhisti - Novi DSS" osvojila je 1,54 procenta sa 178 glasova i nula mandata.

Peto mesto nosi lista "Zajedno za Lučane" sa 0,70 odsto osvojenih glasova. To je 81 glas i nula mandata.

Šesto mesto je pripalo lista "Zeleni front za studente - Dragačevo" sa 0,52 odsto glasova. To je 60 glasova i nula mandata.

Broj birača upisanih u birački spisak bio je 14.631 građana, a na izbore je izašlo 11.562 građana, što je 79,02 odsto ukupnog broja birača.

Skupština ove gradske oipštine ima ukupno 35 odborničkih mandata

OIK Majdanpek: SNS osvojio 63,26 odsto glasova, u skupštinu ušle još dve liste

Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Majdanpek u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 63,26 odsto i 21 mandat, a odborničke mandate osvojile su još dve liste, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije (OIK).

Ta lista, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 6.079 glasova i 21 mandat, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije (RIK).

Drugo mesto zauzela je lista "Nu Dau" sa 18,9 procenata, što je 1.816 glasova i šest mandata.

Treće mesto zauzela je lista "Grupa građana Mi odlučujemo - doktor Damjan Stevkić" sa 12,52 odsto. To je ukupno 1.203 glasa i četiri mandata.

Lista "Srpski liberali za zeleni Majdanpek" osvojila je 1,68 odsto sa 161 glasa i neće imati nijedan mandat.

Broj birača upisanih u birački spisak bio je 15.411 građana, a na izbore je izašlo 9.612 građana, što je 62,37 odsto ukupnog broja birača.

Skupština ove gradske opštine ima ukupno 31 odborničkih mandata.

OIK Sevojno:SNS osvojila 49,60% glasova i 9 mandata, u skupštinu ušle još 2 liste

Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Sevojno u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica" osvojila je prvo mesto sa 49,60 odsto glasova i devet odbornickih mandata, a odborničke mandate su osvojile još dve liste, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije.

Ta lista, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 2.108 glasova i devet mandata, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Drugo mesto zauzela je lista "Ujedinjeni - Sevojno" sa 44,85 procenata što je 1.906 glasova i devet mandata.

Treće mesto zauzela je lista "Milan Stamatović - Avram Ilić predsednik GO Sevojno - Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi" sa 3,08 odsto. To je ukupno 131 glas i jedan mandat.

Lista "Srpski liberali za zeleno Sevojno" osvojila je 0,68 odsto sa 29 glasova i neće imati nijedan mandat.

Broj birača upisanih u birački spisak bio je 5.545 građana, a na izbore je izašlo 4.250 građana, što je 76,65 odsto ukupnog broja birača.

Skupština ove gradske oipštine ima ukupno 19 odborničkih mandata.

OIK Kula: Lista oko SNS osvojila 49,49 odsto glasova, u skupštinu ušla još jedna lista

Na lokalnim izborima za Skupštinu gradske opštine Kula u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" osvojila je 49,49 odsto i 19 mandata, a odborničke mandate osvojila je još jedna lista, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komsije.

Lista oko SNS, na osnovu svih obrađenih biračkih mesta, osvojila je 11.796 glasova i 19 mandata, objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije.

Drugo mesto zauzela je lista "Glas mladih opštine Kula" sa 47,53 procenata što je 11.327 glasova i 18 mandata.

Treće mesto zauzela je lista "Grupa građana Mladi za Kulu" sa 0,60 odsto. To je ukupno 144 glasa i nula mandata.

Lista "Srpski liberali za zelenu Kulu" osvojila je 0,31 odsto sa 74 glasa i neće imati nijedan mandat.

Rusinska lista osvojila je 0,27 odsto sa 65 glasova i neće imati nijedan mandat.

Broj birača upisanih u birački spisak bio je 33.286 građana, a na izbore je izašlo 23.839 građana, što je 71,62 odsto ukupnog broja birača.

Skupština ove gradske opštine ima ukupno 37 odborničkih mandata.

OIK Aranđelovac: Lista oko SNS osvojila 50,12 odsto glasova i 21 mandat

Na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Aranđelovac održanim u nedelju lista "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica" osvojila je najviše - 50,12 odsto glasova, pokazuju preliminarni podaci Opštinske izborne komisije.

Na osnovu svih obrađenih biračkih mesta ta lista osvojila je 13.030 glasova i 21 odbornički mandat, objavljeno je na sajtu Republicke izborne komisije.

Druga po redu je lista "Studenti za Aranđelovac - mladost pobeđuje" koja je osvojila 11.979 glasova što je 46,08 procenata i 20 mandata.

Ruska stranka osvojila je 281 glas, što je udeo od 1,08 procenata i neće imati mandate u lokalnom parlamentu.

Grupa građana "Srpski liberali - za zeleni Aranđelovac" osvojila je 151 glas, što je 0,60 procenata i takođe ostala bez mandata.

Na lokalnim izborima u Aranđelovcu na izbore je izašlo 25.999 građana, što je 70,57 odsto ukupnog broja birača.

OIK Bor: SNS 48,09 odsto i 18 mandata

Izlaznost u Boru iznosila je 25.982 od 38.492 upisana birača, odnosno 67,49%.

Lista vladajuće koalicije, „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica!“, osvojila je 12.495 glasova, odnosno 48,09%, i 18 od 35 mandata u Skupštini grada.

Opoziciona lista „Bor, naša odgovornost!“, koju je podržao i studentski pokret, osvojila je 10.331 glas, odnosno 39,76% glasova i 15 mandata.

Preostala dva mandata osvojila je lista Vlaške narodne stranke, koja je osvojila 1.025 glasova, odnosno 3,94%.

Ispod cenzusa ostale su liste „Irena Živković – Radnička – Bor Boranima“ (2,27%), „Ljudi u centru – Srećko Zdravković“ (1,6%), lista parlamentarne koalicije NADA (1,3%) i lista „Borci za Bor“ (1,04%).

OIK Bajina Bašta: SNS 52,42 odsto, 26 mandata

Izlaznost u Bajinoj Bašti iznosila je 16.051 od 21.464 upisanih birača, odnosno 74,78%.

Lista vladajuće koalicije „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica!“ osvojila je 8.415 glasova, odnosno 52,42% i 26 od 45 odborničkih mandata.

Opoziciono-studentska lista „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“ osvojila je 6.461 glasova, odnosno 40,25% i preostalih 19 mandata.

Cenzus nisu prešle liste Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića (2,27%), Zdrave Srbije Milana Stamatovića (1,79%), „Nestranačkog pokreta za Bajinu Baštu“ (0,6%) i „Izađi – Izbori se za Bajinu Baštu – Srpski liberali“ (0,4%).

OIK Kladovo: SNS 70,63 odsto, 21 mandat

Izlaznost u Kladovu iznosila je 11.387 od 21.805 birača, odnosno 54%.

Lista vladajuće koalicije „Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica!“ osvojila je 8.043 glasova, odnosno 70,63%, i 21 od 28 odborničkih mandata.

Lista „Kladovo Ima nas – Vreme je za promene“, koju je podržao studentski pokret, osvojila je 2.979 glasova, odnosno 26,16% i 7 odborničkih mandata.

Lista „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ (1,2%) nije prošla cenzus.

OIK Knjaževac: SNS55,73 odsto, 24 mandata

Izlaznost u Knjaževcu iznosila je 15.883 od 22.262 birača, odnosno 71,34%.

Lista vladajuće koalicije „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“ osvojila je 8.825 glasova, odnosno 55,73% i 24 od 40 odborničkih mandata.

Lista „Knjaževac uz studente – Čista lista – Dr Ivan Milošević“ osvojila je 5.102 glasa, odnosno 32,22% i 13 mandata.

Lista „Promene – Dr Igor Milosavljević – Marko Ignjatović“, iza koje su stajale opozicione stranke NPS, NLS, SSP i NADA, osvojila je 1.367 glasova, odnosno 8,63% i 3 mandata.

Lista „Srpski liberali za zeleni Knjaževac (1%) nije prešla cenzus.

OIK Smederevska Palanka: SNS 56,57 odsto, 30 mandata

Izlaznost u Smederevskoj Palanci iznosila je 25.605 od 38.933 upisnih birača, odnosno 65,76%.

Lista vladajuće koalicije „Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica!“ osvojila je 14.161 glasova, odnosno 56,57% i 30 od 49 odborničkih mandata.

Lista „Mladi za Palanku – Sami protiv svih“, koju je podržao studentski pokret, osvojila je 7.151 glas, odnosno 28,5% i 15 mandata.

Lista „Ujedinjeni za Palanku – Miroslav Aleksić NPS – Miloš Parandilović NLS – NADA za Palanku“ osvojila je 2.214 glasova, odnosno 8,8% i 4 mandata.

Ispod cenzusa su ostale liste Studenti Palanke (1,7%) i lista „Izlečimo sistem – Da Palanka ozdravi“ (0,8%).

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje