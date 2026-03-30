"SUV GLOGOV KOLAC BEZ MASTI!" Blokaderi uputili stravične pretnje i uvrede Ani Brnabić jer traži odgovornost za smrt studentkinje (VIDEO)
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić je pre dva dana održala hitnu sednicu povodom smrti dvadesetpetogodišnje studenkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je pala sa petog sprata fakulteta.
Blokaderi su, međutim, najstrašnije osudili borbu predsednice Skupštine da se dođe do odgovora "Ko je kriv za smrt studentkinje?".
Oni su na društvenoj mreži "Iks" uz priložen video snimak sa sednice napisali "Za ovo zlo ne trebaju ni suđenje, ni zatvor, ni vešala na Terazijama. Glogom kolac i puna usta belog luka, ništa drugo.".
Komentari na ovaj post nisu ništa bolji: "Terazije", "Mutavu plovku za četiri konja debela, pa razvlačenje", "Suv glogov kolac bez masti", "Samo je u rupu baciti i zatvoriti"...
Ovako blokaderi zamišljaju da se obračunaju sa svima koji bi da zaštite decu, obrazovanje i državu od raspadanja!
A njihova politika su pretnje, psovke, uvrede i ubiti svakog ko misli drugačije od njih.
Preporučujemo
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)