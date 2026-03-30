"SUV GLOGOV KOLAC BEZ MASTI!" Blokaderi uputili stravične pretnje i uvrede Ani Brnabić jer traži odgovornost za smrt studentkinje (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić je pre dva dana održala hitnu sednicu povodom smrti dvadesetpetogodišnje studenkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je pala sa petog sprata fakulteta.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

Blokaderi su, međutim, najstrašnije osudili borbu predsednice Skupštine da se dođe do odgovora "Ko je kriv za smrt studentkinje?".

Oni su na društvenoj mreži "Iks" uz priložen video snimak sa sednice napisali "Za ovo zlo ne trebaju ni suđenje, ni zatvor, ni vešala na Terazijama. Glogom kolac i puna usta belog luka, ništa drugo.".

Komentari na ovaj post nisu ništa bolji: "Terazije", "Mutavu plovku za četiri konja debela, pa razvlačenje", "Suv glogov kolac bez masti", "Samo je u rupu baciti i zatvoriti"...

Ovako blokaderi zamišljaju da se obračunaju sa svima koji bi da zaštite decu, obrazovanje i državu od raspadanja!

A njihova politika su pretnje, psovke, uvrede i ubiti svakog ko misli drugačije od njih.