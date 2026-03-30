LIKOVNI UNIVERZUM BETE VUKANOVIĆ: Finale ciklusa "Srpske umetnice 19. i 20. veka (Doba utemeljenja)" u Svečanoj sali SANU

Miljana Kralj

30. 03. 2026. u 15:57

POSLEDNjE iz ciklusa predavanja "Srpske umetnice 19. i 20. veka (Doba utemeljenja)" pod naslovom "Od Minhena do Beograda: Likovni svet Bete Vukanović" u sredu, 1. aprila, u 12 časova održaće istoričarka umetnosti dr Isidora Savić,u Svečanoj sali SANU.

ЛИКОВНИ УНИВЕРЗУМ БЕТЕ ВУКАНОВИЋ: Финале циклуса Српске уметнице 19. и 20. века (Доба утемељења) у Свечаној сали САНУ

Beta Vukanović Foto Narodna biblioteka Srbije

Slikarka Beta Vukanović (1872-1972), pripadnica je prve generacije ranih srpskih modernista, a svojim bogatim stvaralaštvom obeležila je domaću umetničku scenu prve polovine 20. veka. Rođena u bavarskom gradu Bambergu, školovana u Minhenu, Babet Bahmajer je udajom za slikara Ristu Vukanovića promenila ime u Beta Vukanović i trajno se nastanila u Beogradu. Stvarajući više od sedam decenija u Beogradu, razvila je slojevit slikarski opus, a njen likovni svet počiva na portretima, orijentalnim i folklornim temama, pejzažima, kao i na karikaturi, gde se istakla kao pionir ove tehnike na srpskom umetničkom prostoru.Upisala se u istoriju srpske umetnosti i kao stožer tradicionalnih vrednosti i umerene modernosti, ali i kao osnivač i rukovodilac brojnih umetničkih udruženja, te nosilac najprestižnijih umetničkih nagrada u Jugoslaviji.

