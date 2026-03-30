TITULA LAUREATA U TREĆOJ KATEGORIJI: Negotinac Teodor Milosavljević iz Beča doneo zlatnu medalju (FOTO)
NA PRVOM međunarodnom takmičenju mladih instrumentalista MUK „Stanislav Binički“, održanom proteklog vikenda u Beču, Negotinac Teodor Milosavljević, učenik drugog razreda Srednje muzičke škole „Stevan Mokranjac“, osvojio je zlato.
U austrijskoj prestonici proteklog vikenda nadmetali su se najbolji mladi instrumentalisti na ovom međunarodnom takmičenju. Organizatori su uglavnom umetnici sa prostora naše zemlje, koji su svoje školovanje i profesionalnu karijeru nastavili u drugim evropskim zemljama i postigli izuzetne rezultate, koje i dalje nižu, s obzirom na to da je reč o mladim ljudima, veoma aktivnim ne samo kao pedagozima već i kao izvođačima.
Članovi žirija, Dušan Sretović, Dejan Gavrić, Jovica Đorđević i Yury Revich, ocenjivali su mlade umetnike u disciplinama: violina, klavir, flauta, klarinet i harmonika.
- Ovo takmičenje je trebalo da se održi i prošle godine, ali je, usled okolnosti koje su se dešavale u Srbiji, veliki broj takmičara iz Srbije otkazao učešće, te takmičenje nije ni održano. Osim takmičara iz Austrije, učestvovali su i učenici iz Srbije, a među njima i učenik Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ iz Negotina, Teodor Milosavljević. On je učenik drugog razreda srednje muzičke škole na klavirskom odseku, koji je poneo titulu laureata u trećoj kategoriji (disciplina klavir), osvojivši I/1 nagradu sa 96 poena. Na njegovom repertoaru našle su se kompozicije Betovena, Baha, Prokofjeva i Rahmanjinova. Pokazavši muzikalnost, kao i veliku tehničku spretnost i virtuozitet, Teodor je uspeo da osvoji žiri i ponese titulu laureata. Čestitamo Teodoru - kaže profesorka Maja Stojanović, u čijoj klasi se Teodor i takmiči.
Vidno uzbuđen ovim uspehom, mladi Negotinac nije krio emocije i zadovoljstvo što je učestvovao na ovom takmičenju. Iza sebe već ima međunarodna takmičenja i nagrade.
- Mnogo mi je drago što sam imao priliku da učestvujem na još jednom takmičenju van granica naše zemlje. Prošle godine sam učestvovao na Međunarodnom takmičenju pijanista u Tivtu (Crna Gora), i to u kategoriji klavir solo i u kategoriji klavirski duo. Ove godine to je bilo takmičenje u Austriji, u gradu koji su proslavili neki od najvećih kompozitora (Mocart, Hajdn, Betoven). Profesorka i ja smo dugo radili na pripremi programa, koji je veoma zahtevan, i veoma sam srećan što je žiri to prepoznao i ocenio me velikim brojem poena, odnosno što sam dobio titulu laureata u trećoj kategoriji, koja je ujedno i najstarija. Veliku zahvalnost dugujem svojoj profesorki Maji, koja je strpljivo radila sa mnom, kao i svojim roditeljima, koji su uvek moja najveća podrška. Želja mi je da i dalje učestvujem na takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, i da na taj način promovišem svoju školu i grad - rekao je Teodor Milosavljević, učenik Muzičke škole „Stevan Mokranjac“.
