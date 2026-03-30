ŽENA KAO CENTRALNA OSOVINA: Izložba Željka Đurovićau Likovnoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca
U LIKOVNOJ galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca, u utorak, 31. marta u 19 časova biće otvorena izložba slikara Željka Đurovića, u organizaciji Fondacije Mihajlović Feniks. Jedan od istaknutijih predstavnika savremene fantastike u regionu, na ovoj postavci predstaviće 34 dela.
U fokusu njegovih radov je erotika kao vitalna životna energija, dok se ženski akt pojavljuje kao njen ključni simbol.
U centru kompozicije slika Željka Đurovića je uvek žena, o koje se odvija radnja, ili kako zapaža
- Žena je centralna osovina Đurovićevih kompozicija - piše u katalogu izložbe Jasna Opavski. - Oko nje se spiralno uvija haotični svet.
Prema mišljenju ove umetnice Đurović slika kosmičke nimfe, Eve, sirene opasne u svojoj nezavisnosti, a moć lepote je njihovo nepobedivo oružje. Izložba slika Željka Đurovića u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine traje do 9. maja.
Preporučujemo
Komentari (0)