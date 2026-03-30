Kultura

ŽENA KAO CENTRALNA OSOVINA: Izložba Željka Đurovićau Likovnoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca

Miljana Kralj

30. 03. 2026. u 15:50

U LIKOVNOJ galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca, u utorak, 31. marta u 19 časova biće otvorena izložba slikara Željka Đurovića, u organizaciji Fondacije Mihajlović Feniks. Jedan od istaknutijih predstavnika savremene fantastike u regionu, na ovoj postavci predstaviće 34 dela.

ЖЕНА КАО ЦЕНТРАЛНА ОСОВИНА: Изложба Жељка Ђуровићау Ликовној галерији Задужбине Илије М. Коларца

PObasjana mladim mesecom, Željko Đurović, foto V.Popović

U fokusu njegovih radov je erotika kao vitalna životna energija, dok se ženski akt pojavljuje kao njen ključni simbol.

U centru kompozicije slika Željka Đurovića je uvek žena, o koje se odvija radnja, ili kako zapaža

- Žena je centralna osovina Đurovićevih kompozicija - piše u katalogu izložbe Jasna Opavski. - Oko nje se spiralno uvija haotični svet.

Prema mišljenju ove umetnice Đurović slika kosmičke nimfe, Eve, sirene opasne u svojoj nezavisnosti, a moć lepote je njihovo nepobedivo oružje. Izložba slika Željka Đurovića u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine traje do 9. maja.

Drugi pišu

Pročitajte više

SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : Novosti u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi
SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : "Novosti" u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi

VAJFERTOVA pivara u Pančevu, jedan od najčuvenijih simbola industrijskog i građanskog nasleđa Srbije, danas se nalazi na ivici između zaborava i obnove. Nekadašnji centar proizvodnje, ali i društvenog života, decenijama odoleva vremenu bez jasnog plana za budućnost. Uvrštavanje ovog zdanja na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi organizacije Evropa nostra unelo je tračak nade u mogućnost spasa, ali i otvorilo mnogobrojne dileme - koliko je zapravo daleko dan kada će ovaj prostor ponovo oživeti.

30. 03. 2026. u 19:43

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama