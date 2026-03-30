NAREDILI LIBANCIMA DA IDU IZ SVOJIH KUĆA: Izraelska vojska izdala upozorenje za evakuaciju libanskih sela pre udara na Hezbolah
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) izdale su "hitno" upozorenje za evakuaciju nekoliko libanskih sela u južnom delu istočne doline Beka.
-Aktivnosti terorističke organizacije Hezbolah primoravaju izraelske odbrambene snage da snažno deluju protiv njih u ovim oblastima i mi ne nameravamo da vam naudimo, rekao je portparol vojske, pukovnik Avičaj Adrei.
Stanovnicima Zelaje, Libaje, Johmor al-Beke, Sohmora, Kelaje i Dlafija naloženo je da se upute ka gradu Karaun, koji se nalazi oko 30 kilometara severno od izraelske granice, prenosi Tajms of Izrael.
Hezbolah uništio još 3 merkave
Šiitski pokret Hezbolah u poslednjim sukobima u Libanu sa IDF uništio je još tri tenka maerkava.
Tanjug
