SLUČAJ SALA ZATVOREN POSLE SEDAM GODINA: Kardif plaća Nantu 480.000 evra

SEDAM godina je prošlo od kad je tragično nastradao fudbaler Emilijano Sala, a sad je okončan spor koji su vodli Kardif i Nant.

Bivši argentinski fudbaler je preminuo 7. februara 2019, kad je pronađeno njegovo telo nakon pada aviona. Pilot Dejvid Ibotson i dalje se vodi kao nestao.

Sada je tad krenuo na potpis ugovora sa klubom iz Velsa u transferu vrednom 17.000.000 evra.

Kardif je pokrenuo 2023, kada je pred francuskim sudom zahtevao od Nanta odštetu od čak 122.000.000 evra pod tvrdnjom da bi Sala svojim učinkom na terenu sprečio ispadanje iz Premijer lige.

Sadašnjem članu Lige 1 (treći rang takmičenja) je 30. marta 2026. sud u Francuskoj naložio da plati Nantu 480.000 evra. Deo od 300.000 odnosi se na odštetu klubu, a 180.000 je za sudske troškove. Presudi je prisustvovala i majka Emilijana Sale, a ovom odlukom trebalo bi i da je stavljena tačka na mučni sudski proces dva kluba i jednu od najvećih sportskih tragedija 21. veka.

— ElDesmarque (@eldesmarque) March 30, 2026

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“