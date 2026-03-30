SAVET EVROPE O IZBORIMA U SRBIJI: Na biračkim mestima sve regularno, međunarodna zajednica konačno primetila nasilje blokadera

SAVET Evrope saopštio je danas da je proces na biračkim mestima u Srbiji protekao regularno, uz ocenu da je glasanje sprovedeno u skladu sa pravilima.

Istovremeno, ukazano je da je nasilje na ulicama bilo primetno sa obe strane.

- Nasilje i prinuda predstavljaju neprihvatljive prepreke slobodnom izražavanju volje birača. Nijedan birač ne bi trebalo da se oseća ugroženo prilikom ostvarivanja svog demokratskog prava - navodi se na sajtu Saveta Evrope.

Savet Evrope se u izveštaju nije bavio time ko je koga prvi napao i preskočio da kaže da su čak neki od blokadera potezali pištolj na građane, ali je dobro da je međunarodna zajednica konačno primetila nasilje blokadera.

Savet Evrope dalje navodi da su preduzeti pozitivni koraci u cilju rešavanja problema integriteta biračkog spiska, što je preporuka Kongresa iz 2022. godine.

- Delegacija pozdravlja odluku vlasti da osnuju Komisiju, koja uključuje predstavnike opozicije i civilnog društva, kako bi se ovo pitanje rešilo. Delegacija se nada da će ona uskoro postati u potpunosti operativna i raditi efikasno, transparentno i demokratski, kako bi se maksimizovalo poverenje javnosti u birački spisak - saopšteno je na sajtu Saveta Evrope.

Kao jedan od ključnih problema navedena je funkcionerska kampanja, na šta je posebno skrenuta pažnja u izveštaju. Ukazano je da ova pojava ostaje izazov koji treba rešavati u narednom periodu kroz unapređenje zakonodavstva i prakse.

Delegacija od 13 članova posmatrala je izbore u 10 opština u Srbiji, navodi se u saopštenju Saveta Evrope.

Kako je objavljeno na sajtu Saveta Evrope, delegaciju je predvodio Emvin Bartolo.