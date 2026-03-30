SPORAZUM SA IRANOM DO 6. APRILA? Teheran: Ukrajina je učesnik u ratu!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp namerava da postigne sporazum sa Iranom do 6. aprila, izjavila je predstavnica Bele kuće Kerolajn Livit.

-Znam da je predsednik postavio krajnji rok do 6. aprila, odnosno za samo nedelju dana, rekla je Livitova na konferenciji za medije.

UKRAJINA JE UČESNIK

Teheran smatra Ukrajinu učesnicom u američko-izraelskoj agresiji protiv Irana zbog slanja „specijalista“ za dronove u zonu sukoba na Bliskom istoku, izjavio je stalni predstavnik Irana pri UN Amir Said Iravani.

„Priznanje da je Ukrajina poslala ‘stotine stručnjaka’ u region koji bi, navodno, trebalo da pomognu određenim državama Persijskog zaliva u suprotstavljanju Iranu, u suštini predstavlja materijalnu i operativnu podršku tekućoj ilegalnoj vojnoj agresiji koju predvode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana, a koja je počela 28. februara 2026. godine.

Takvo učešće nije slučajno: ono odražava aktivno učešće i pomoć u ilegalnoj upotrebi sile protiv suverene države“, napisao je Iravani u pismu upućenom generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu.

VOJNI CILjEVI BIĆE POSTIGNUTI ZA NEKOLIKO NEDELjA

Ranije danas američki državni sekretar Marko Rubio komentarisao je izjavu predsednika SAD Donalda Trampa o preuzimanju nafte na iranskom ostrvu Harg rekavši da je važno setiti se početnih ciljeva vojne operacije u Iranu i dodao da će američki vojni ciljevi biti postignuti za nekoliko nedelja, a ne meseci.

-Mi uništavamo iransku mornaricu. Uništavamo u značajnom procentu njihovu vojnu sposobnost, njihove lansere raketa. Uništićemo njihovu odbrambenu industrijsku bazu, što znači njihovu sposobnost da u budućnosti proizvode nove rakete i nove dronove, jer je to predstavljalo veliku pretnju za region", rekao je Rubio u intervjuu za ABC News.

On je rekao da je Iran danas u svom najslabijem izdanju, ali da nije bilo vojne intervencije Iran bi za dve godine imao još više hiljada raketa, hiljade dodatnih raketnih lansera i fabrika za proizvodnju naoružanja.

-To je bio neprihvatljiv rizik koji je morao biti rešen i predsednik Tramp ga rešava. Sada oni prete da će zauvek kontrolisati Ormuski moreuz, uspostaviti sistem naplate i slično. To se neće dogoditi jer predsednik ima niz opcija da to spreči, rekao je Rubio i dodao da neće ulaziti u razgovor o tome kakve su te opcije i vojne taktike jer su za to nadležne druge službe.

Na pitanje o američkom preuzimanju ostrva Harg i angažovanju američkih kopnenih trupa Rubio je rekao da Iranci prete da će uspostaviti stalni sistem kontrole u Ormuskom moreuzu.

-To nikada nećemo dozvoliti da se dogodi, ali ostatak sveta bi trebalo da razmišlja od tome. SAD dobijaju veoma mali deo energenata preko Ormuskog moreuza, ali ostatak sveta dobija mnogo više. U tom smislu predsednik Tramp ima nekoliko opcija na raspolaganju, rekao je Rubio i poručio da su SAD na dobrom putu da ostvare svoje ciljeve.

Rubio je naglasio da američki predsednik Tramp više voli diplomatiju i dodao da su diplomatski napori u ranoj fazi.

-Razmenjuju se poruke, odvijaju se neki razgovori, uključujući i preko posrednika i predsednik to uvek više voli. Gledajte, da je iranski režim u bilo kojem trenutku u prošlosti izašao i rekao: mi ćemo odustati od naših nuklearnih ambicija, mi nećemo da podržavamo terorističke grupe širom regiona. Ali svaka teroristička grupa u ovom regionu ima vezu sa iranskim režimom: Huti, Hezbolah, Hamas i šiitske milicije koje napadaju sve iz Iraka. Da je Iran bio spreman da to reši u prošlosti, mi sada ne bismo vodili ovaj razgovor, rekao je Rubio.

Ocenio je da su u iranskom državnom vrhu "ludaci i verski fanatici" kojima nikada ne sme da se dozvoli da poseduju nuklearno oružje jer imaju apokaliptičnu viziju budućnosti.

On je rekao da Sjedinjene Američke Države moraju da budu spremne za mogućnost da Iran odbaci američke predloge za okončanje rata, istakavši da bi bilo dobro da "novo" rukovodstvo u Teheranu ima razumniju viziju budućnosti.

-Jasno je da tamo ljudi razgovaraju sa nama na načine na koje nam prethodni ljudi koji su bili zaduženi za Iran nisu ranije govorili. Ako sada postoje novi ljudi na vlasti koji imaju razumniju viziju budućnosti, to bi bila dobra vest za nas, za njih, za ceo svet. Ali takođe moramo biti spremni na mogućnost, možda čak i verovatnoću, da to nije slučaj, rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, SAD nameravaju da provere koliko je Iran spreman da svoje izjave potkrepi delima.

-Imamo posla sa 47-godišnjim režimom u kojem je i dalje uključeno mnogo ljudi koji nisu nužno veliki ljubitelji diplomatije i mira, smatra Rubio.

Ranije danas američke predsednik Donald Tramp zapretio je potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

-SAD vode ozbiljne pregovore sa novim, razumnijim režimom (Irana) o okončanju naših vojnih operacija u Iranu. Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što će verovatno i biti tako, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren za poslovanje, završićemo naš 'lepi boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), koje namerno još nismo dotakli, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

Prema njegovim rečima, to će biti odmazda za američke vojnike stradale tokom 47 godina "vladavine terora" starog iranskog režima.

