BAJIĆ: Bezbednost ispred umetnosti, datum otvaranja Narodnog pozorišta još nepoznat

VRŠILAC dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragoljub Bajić, izjavio je da su radovi na sanaciji zgrade Narodnog pozorišta još uvek u toku, da termin ponovnog otvaranja još uvek nije poznat i da je u ovom trenutku bezbednost zaposlenih i publike prioritet.

Bajić je naveo da su tokom prethodne tri nedelje otklonjene određene nepravilnosti koje su omogućile baletskom sektoru da nastavi sa pripremama za premijeru baleta "Don Kihot", kojom će biti otvorena nova sezona.

-U tom smislu su raščišćeni evakuacioni putevi kao i izlazi i time smo u značajnoj meri povećali bezbednost naših zaposlenih, rekao je Bajić.

Govoreći o mogućem terminu ponovnog otvaranja pozorišta, on je naveo da u ovom trenutku ne može da saopšti tačne datume.

-Određene indikatore imaćemo nakon 29. oktobra. U međuvremenu smo ušli u proces javne nabavke, koja ima svoje zakonske rokove, napomenuo je on.

Bajić je dodao da je plan zaštite od požara, koji je Narodno pozorište predalo pre dve nedelje, vraćen sa negativnom ocenom.

-Postojale su 24 tačke koje treba ispraviti. Odmah sam dao nalog službama da se maksimalno angažuju i da svaki budući korak prati smernice sektora za vanredne situacije i nadležnih službi, precizirao je Bajić.

Bajić je istakao da je zaštita od požara u pozorištima izuzetno složen i zahtevan proces.

-Stručnjaci kažu da je pozorište ozbiljniji sistem i od nekih industrija koje se bave hemijom i zapaljivim materijalima. Sa sprovođenjem svih mera taj rizik svodimo na minimum. Mi zemljotres, recimo, ne možemo da predvidimo, ali možemo učiniti sve da sprečimo požar, rekao je on.

Prema njegovim rečima početkom oktobra organizovao je obilazak zgrade Narodnog pozorišta sa predstavnicima svih sindikata kako bi ih upoznao sa stvarnim stanjem objekta.

-Svi prisutni tada su bili šokirani onim što su videli, jer je, po njihovim rečima, to više ličilo na scenu iz filma strave i užasa nego na temelj glavne kulturne institucije ove zemlje, rekao je Bajić.

On je dodao da su ranije rekonstrukcije obuhvatale samo nadzemni deo zgrade, dok je podzemni ostao netaknut.

-Da je bilo malo više fer-pleja i manje politike, svi bi jednoglasno rekli - hajde da sad zaustavimo ovu priču, da je rešimo do kraja, pa tek onda da idemo dalje u realizaciju sezone. Priča o umetnosti ne može da se meri sa pričom o bezbednosti. Bezbednost mora da nam bude imperativna, naglasio je.

Bajić je dodao da Narodno pozorište mora da bude otvoreno i dostupno svim građanima Srbije, bez obzira na razlike.

-Narodno pozorište je pozorište svih građana Srbije, bez obzira na boju kože, pol, starosno doba, mišljenje ili uverenje. U ovoj kući nema diskriminacije, ni na sceni, ni iza scene, ni u publici. To je ono što čini da narodno bude narodno, rekao je.

Govoreći o pravilniku koji je nedavno usvojen u Narodnom pozorištu, Bajić je rekao da on ima za cilj očuvanje profesionalizma i integriteta umetnosti.

-Ne tražim od zaposlenih političku neutralnost van zgrade, već u zgradi i to zbog publike. Publika je ta koja je nama svetinja i zbog nje postojimo. Nigde u Evropi nije dozvoljeno političko delovanje na sceni i mi ne želimo da budemo izuzetak, istakao je Bajić.

Na pitanje da li su i druge pozorišne institucije u Srbiji pokrenule provere bezbednosti, Bajić je rekao da te informacije nema, ali smatra da bi primer Narodnog pozorišta trebalo da slede i ostale ustanove kulture.

Podsetimo, Narodno pozorište u Beogradu zatvoreno je više od tri nedelje, nakon što je sproveden inspekcijski nadzor Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Inspekcija je utvrdila niz nepravilnosti i nezakonitosti koje, prema nalazu, mogu da ugroze bezbednost zaposlenih i publike.

Bajić je ranije izjavio da je na njegovu inicijativu izvršena kontrola, tokom koje je naloženo sprovođenje 59 mera radi otklanjanja utvrđenih propusta.

Među problemima su nepostojanje tehničkog prijema pojedinih delova rekonstruisane scene "Raša Plaović" još od 2011. godine, odsustvo atestne dokumentacije o materijalima koji se koriste na evakuacionim putevima, neobeleženi izlazi, kao i izostanak redovnih kontrola sistema protivpožarne zaštite.

Takođe, ranije je saopšteno da Narodno pozorište od 2024. godine nema važeći plan zaštite od požara, što je ključni dokument za funkcionisanje svake ustanove u okviru sistema bezbednosti.

Zbog toga su Ministarstvo kulture i Uprava Narodnog pozorišta doneli odluku da delovi zgrade budu zatvoreni do ispunjenja svih naloženih mera.

