POČINJE PESNIČKA FEŠTA: Festival evropske poezije, od 25. do 27.septembra, u Beogradu
FESTIVAL evropske poezije, koji se devetnaesti put odvija pod nazivom "Trgni se! Poezija!", održaće se od 25. do 27. septembra u Biblioteci grada Beograda, Biblioteci "Borislav Radović" na Umki i Knjižari "Treće drvo".
Ova pesnička fešta biće pod sloganom "A pliva nam u krvi poezija", po stihu pesnika Borislava Radovića (1935-2018), kome će biti priređen omaž povodom 90 godina od rođenja.
Na festivalu će učestvovati pesnici, prevodioci i umetnici iz Evrope i Srbije: Eva Lipska (Poljska), Mireja Kalafelj, Mirjam Kano (Španija, Katalonija), Sandra Hubinger (Austrija), Monika Herceg (Hrvatska), Jana Rastegorac Vukomanović, Simona Dmitrović, Biserka Rajčić, Novica Petrović, Marko Avramović, Pau Bori, Dušan Nikolić, Dejan Matić, Uroš Kotlajić (Srbija).
Svi programi biće uživo prenošeni na Instagram stranici "Trećeg trga". Kako se navodi, ovo će biti sjajna prilika za upoznavanje novih evropskih pesnika i za slušanje poezije na više jezika, ali i za otkrivanje naših novih izdanja poezije domaćih i stranih autora.
