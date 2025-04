NINA MRĐA ZA "NOVOSTI": Gluma ispred crnog pojasa (FOTO)

POPULARNA mlada glumica Nina Mrđa već prvim pojavljivanjem na malim ekranima, 2013. godine, ulogom Radmile Taralić u televizijskoj seriji i filmu Radoša Bajića "Ravna gora", osvojila je simpatije publike širom regiona.

Foto: Aleksandar Krstović

U dosadašnjem glumačkom "stažu" beleži i ostvarenje u akcionom trileru "Novembarski čovek", zasnovanom na romanu "Ne postoje špijuni" Bila Grejndžera, čiji je izvršni producent filma Pirs Brosnan. Pored zavidnih glumačkih uspeha, Nina se izdvaja ne samo po talentu, već je i vlasnica crnog pojasa u tekvondu i višestruka je prvakinja Srbije. Završila je dvojezičnu francusko-srpsku gimnaziju u Beogradu i diplomirala glumu na Fakultetu savremenih umetnosti.

Veoma uspešno "žonglira" između poslovnih uspeha i privatnosti, te već više od godinu dana ljubi jednog od najzgodnijih i najpopularnijih glumaca kod nas, kolegu Luku Raco, sa kojim je nekoliko godina gledamo u najdugovečnijoj srpskoj telenoveli, "Igra sudbine", kao Lenku, ali i sada u novoj sezoni ove serije, pod nazivom "Ljubav i kazna", svakog dana od 20 časova na TV Prva. Foto: Aleksandar Krstović

*Kako su vam se dopale nove epizode "Igre sudbine"?

- Dopadaju mi se jer se u njima dosta prepliću privatni i poslovni problemi svih likova, što nama glumcima daje dodatan prostor za igru i čini priču zanimljivijom i dinamičnijom. Posebno mi sviđa što u novim epizodama postoji puno novih sjajno napisanih likova koji su se izuzetno dobro uklopili u prethodnu priču i doprineli novoj atmosferi i dešavanjima.

*Šta čeka vašu Lenku do kraja ove sezone serije?

- Ne znam još u kom pravcu će se odvijati priča, to je uvek nepredvidivo, ali ono što je sigurno je to da će se Lenka suočiti sa mnogim izazovima i na ljubavnom i na poslovnom planu. Sa jedne strane, ona pokušava da napreduje u karijeri radeći u magazinu "Dona", ali tu nailazi na mnoge prepreke, a sa druge strane, njena veza sa Aleksom prolazi kroz fazu problema u komunikaciji i nerazumevanju, iako ona daje sve od sebe da to reši i da njih dvoje osnuju porodicu.

*Koji vam je bio najveći izazov tokom snimanja?

- Držati u glavi hronologiju događaja i tok priče, jer se scene često ne snimaju hronološki. U brzini snimanja je teško imati u vidu šta je bilo sa mojim likom pre ove scene i šta će biti posle, tako da vođenje evidencije o razvoju lika kroz epizode zahteva posebnu vrstu posvećenosti i koncentracije, naravno pored glumačkih sredstava kojima pravdamo naše likove i njihove sudbine.

*Mnogi glumci beže od telenovela, ali vi ste prihvatili izazov. Šta vam je glumački donela "Igra sudbine"?

- Pored toga što je "Igra sudbine" fenomen po broju snimljenih epizoda, smatram da je takođe fenomen i po broju glumaca koji su bili deo ovog projekta. Samim tim, izuzetno mi je značajno što sam imala priliku da sarađujem sa mnogo sjajnih kolega od kojih mogu mnogo da naučim. Trajnost ovog projekta nama glumcima ne dozvoljava da se opustimo, već nas stalno nagoni da pronalazimo nova glumačka rešenja i da se prilagođavamo toku događaja, jer se naši likovi neprestano razvijaju i menjaju.

*Luka Raco i vi ste i u privatnom, ali i u poslovnom životu par. Kako odolevate svemu i pravite razliku?

- Ne gledam na to kao na otežavajuću okolnost. Naprotiv, prija mi da radim sa Lukom, jer se odlično razumemo, što snimanje čini lakšim i zanimljivijim. Nije teško napraviti razliku jer i Luka i ja imamo isti odnos prema poslu - posvećeni smo mu i dajemo sve od sebe na snimanjima, ali nikada "ne nosimo posao kući", jer cenimo vreme koje odvajamo za druge životne stvari koje nas ispunjavaju.

*Koje su prednosti, a koje mane deljenja kadra sa emotivnim partnerom?

- Prednosti su brojne, pratimo se i brzo se razumemo, što otvara prostor za neke zanimljive improvizacije i daje život scenama. Ne bih rekla da postoje mane.

*Iako u seriji tumačite lik Lenke, devojke blage naravi, kakva je Nina privatno?

- Slična sam Lenki po pitanju velike empatije i dobronamernosti, ali definitvno nemam tako blagu narav. Mnogo sam srčanija od nje, često impulsivna i volim da pokazujem svoja osećanja, za razliku od nje, koja je uglavnom suzdržana. Foto: Marko Arsić

*Zanimljivo je da imate crni pojas u tekvondu i da ste bili višestruka prvakinja Srbije. Da li ste tada razmišljali da ćete biti glumica ili ste maštali da idete na Olimpijske igre?

- U istom periodu počela sam amaterski da se bavim glumom i da treniram tekvondo. To su moje dve velike strasti koje su se lepo dopunjavale, jedna zahteva veliku kreativnost, a druga disciplinu. Iako sam uživala baveći se ovim sportom, nisam maštala o odlasku na Olimpijske igre, jer me je gluma već tada privlačila više kao životni poziv.

*Gledali smo vas i u filmu "Novembarski čovek". Koliko je bilo izazovno snimati sa holivudskom zvezdom Pirsom Brosnanom?

- U tom momentu nisam bila svesna koliko je to ozbiljan zadatak. Kada se vraćam na to iskustvo mislim da je bolje što nisam shvatala koliko je to bio veliki izazov, jer bih verovatno bila blokirana tremom. Pristupila sam projektu puna radoznalosti i uzbuđenja, ali sam i imala sreću što su pored mene bile sjajne kolege, među kojima je bio i Pirs Brosnan koji je bio pun podrške i iznenađujuće prijateljski nastrojen, tako da je iskustvo sa njim prošlo u savršenoj atmosferi.

*Pažnju na sebe skrenuli ste u seriji i filmu "Ravna gora". Šta ste naučili radeći sa Radošem Bajićem?

- Prvi put sam stala ispred kamere kada sam snimala "Ravnu goru". Taj projekat je za mene bio svojevrsna škola glume pred kamerom. Naučila sam koliko je bitno biti strastven po pitanju priče kojom se bavimo i kako se ta strast prenosi na male i velike ekrane, koliko je važno imati sjajne ljude u svim sektorima koji sa podjednakom željom rade svoj posao najbolje što mogu, da bi se kreirala jedna divna emotivna priča.

*Pamtite li prvi snimljeni kadar u karijeri?

- U "Ravnoj gori". Stajala sam između dva vola za koja su bila prikačena seoska kola, spuštali smo se niz kamenit put i nosila sam cipelice sa malom kockastom štiklom. Pomislila sam kako je čudno što moram da mislim na toliko faktora i da se trudim da ništa ne pođe po zlu, a da izgledam mirno. Tada sam otkrila čari ovog posla i sa lakoćom snimila sve iz prvog pokušaja. Foto: Aleksandar Krstović

*Koji vam je bio najteži glumački zadatak?

- Ne bih mogla da izdvojim nijedan konkretan sa kojim sam imala poteškoće, generalno mi je najteže da igram uloge koje su meni privatno slične, jer onda moram da pronađem neke suptilnije načine da napravim razliku između uloge i sebe.

*Šta vam u glumi kao profesiji najviše odgovara, a šta vam ne prija?

- Volim što se radno okruženje neprestano menja, što stalno upoznajem nove ljude i često se susrećem sa izazovima koji iziskuju rad na sebi. Ne prija rano ustajanje za set, ali i na to sam se nekako navikla.

*Da li ste sada u najboljim godinama za glumicu ili vaše vreme tek dolazi?

- Na bavljenje glumom gledam kao na maraton, a ne kao trku na sto metara. Istovremeno, smatram da je svako vreme dobro vreme. S obzirom na to da je ovaj posao pun različitih faza, mislim da je jedino važno održavati se u dobrom treningu i dati sve od sebe u svakom projektu.