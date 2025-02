LjUDI treba da veruju u svoje snove i da mladi ljudi sanjaju o onome čime žele da se bave, da vizuealiziju i da veruju u to nešto u čemu će uspeti. Gluma oslobađa, daje krila i prostor da se osećate važnim.

Foto: Vojislav Danilov

Ovim rečima za „TV novosti“ sažima svoju dosadašnju uspešnu glumačku karijeru, umetnica Ivana Dudić. Od prve uloge u seriji „Jedne letnje noći“, pre deset godina, potom ostvarenja u „Urgentnom centru“, „Bićemo prvaci sveta“, “Čizmašima”, popularnoj kriminalističkoj TV seriji „Ubice mog oca“...a od 1. februara, subotom i nedeljom na Prvom programu Radio-televizije Srbije, gledamo je u nastavku popularne serije „Kamiondžije“. Ivana se pridružila ekipi koja donosi nove ljubavne, poslovne, finansijske, porodične i druge avanture šoferskog dvojca – Baje i Žiće, koje tumači omiljeni dvojac, Tihomir Stanić i Nenad Jezdić.

Odrastala je uz oca mađioničara, pa se i odmalena interesovala za te neobične veštine i intrigu koju priređuje to umeće. Iako je prvobitno više voleo da ga u tome nasledi sin, otac je pristao da podučava Ivanu trikovima, pa se kao devojčurak od sedam godina intenzivno bavila scenskom magijom. Velika ljubav između nje i scene rodila se još tada i odvela je na put na kom je gluma njen životni poziv.

- Nisam imala snove u detinjstvu „šta ću biti kad porastem“, da maštam i da sanjarim. Zapravo sam se spremala za primenjene umetnosti, odsek enterijer. A onda sam odjedanput, nekoliko meseci pre prijemnog odustala i odabrala da se spremam za glumu. Kako je to bio veliki uspeh postala sam svesna kada sam shvatila da su od 380 kandidata primili nas 10. Jer nisam imala šta da izgubim, gluma je tada za mene bila jedina opcija. Mislila sam, ili ću je upisati, ili će goreti svet. Bila sam vrlo odlučna, neki su verovali u mene, drugi ne, ali ja sam otišla po svoj san i ostvarila sam ga. Foto: Vojislav Danilov

*Gledaćemo vas u narednim epizodama serije “Kamiondžije”. Kako je došlo do saradnje sa Nenadom Jezdićem i Tihomirom Stanićem?

- Pozvao me je producent serije Nebojša Nele Garić, da budem gostujuća glumica u nekoliko epozoda. Divno je bilo radiiti i snimati sa kompletnom ekipom.

*Kakva je vaša uloga i kako ste se snašli u toj koži?

- Igram stjuardesu. Kako kolege ističu, ovo je bila sezona koja je bila najzahtevnija za snimanje. Meni je bilo lepo. Moj zadatak je bio da pomognem Žići, odnosno Tihomiru Staniću, da razreši misterije koje ga muče. Neću mnogo da oktrivam, gledajte i videćete o čemu se radi.

*U „Kamiondžijama“ ste stjuardesa, a šta vas u životu podstiče da budete „kao na oblacima“?

- Spokoj. Kada sam zadovoljna u privatnom i poslovnom smislu, olakšava i daje mi elan da mi svaki korak bude takav. Dovoljan razlog da budete „kao na oblacima“ je da radite ono što volite, da budete sa onim koga volite i da vaši najbliži u porodici budu živi i zdravi.

*Da li je lakše snimati seriju koja se već dugo emituje pa usput osluškujete i reakcije publike ili kada „ulazite“ u potpuno novi projekat?

- U svaki projekat „ulazim“ profesionalno i kao da ne znam o čemu se radi. Lik koji tumačim zajedno sa rediteljem „gradim“ najbolje što umem. Za nijansu je lakše „ući“ u nešto što je veliki hit i što ima dosta epizoda, nego kada počinjemo da radimo nešto potpuno novo. A podjednako je lepo i jedno i drugo. Foto: Nira pro

*Ostvarili ste zanimljivu saradnju sa rediteljem Zoranom Lisincem u naučno-fantastičnom filmu „The Islander“ u kome igraju i inostrani glumci. Kakvo iskustvo nosite iz rada na ovom projektu? Šta vam je bilo najuzbudljivije u ovoj priči?

- Bilo je fenomenalno iskustvo. Saradnnja je došla kroz nekoliko krugova kastinga. Imala sam veliku sreću, zadovoljstvo i čast da me izaberu za jednu od glavnih ženskih uloga. Do tada nisam imala priliku da snimam po ostrvima u Hrvatskoj i da vidim neke kutke koje nisam ni slutila da ću videti, bar ne iz ugla filmskog radnika, odnosno glumice. Definitno, najzanimljivije iskustvo je što smo se igrali sa morem, jer more igra veliku ulogu u filmu. Kada bude bila primjera, videćete sve.

*Dugo vas nije bilo na malim ekranima. Čime se vodite kada odlučujete da „dodate gas“ ali i da usporite?

- Pratim svoje telo koliko mogu da izdržim i dokle mogu da guram taj „gas“. Nekada imam previše posla i radi se više projekata u isto vreme, a nakon toga treba odmor da se „restartujete“, napunite baterije i dođete do nove inspiracije. To je moja vodilja za takav tempo rada, odnosno amplitude u radu. Bavim se poslom koji mnogo volim i ne bih ga menjala nikada. Veliko je iskustvo i zadovoljstvo, čak i kada se mnogo radi, jer glumci imaju zadatak da „žive razne živote“.

*S obzirom na to da ste već igrali važne uloge, donosi li takav zadatak veći izazov ili doprinosi samopouzdanju?

- Samopouzdanje dolazi kasnije, a može da izostane ako reakcije publike nisu dobre. Velika je odgovornost nositi glavnu ulogu. Treba opravdati zašto ste tu gde jeste, ne samo rediteljima, producentima i scenaristima, već publici. Ako su reakcije pozitivne, i samopouzdanje je tu. Iskustvo je takođe važno, ali samo građenje lika ne proizilazi iz njega ako nema temeljnog rada i pripreme.

*Gledali smo vas u mnogim serijama, a jednu od autentičnijih rola ostvarili ste u "Crvenom mesecu"? Volite li da radite epohu?

- Koliko je teška i zahtevna, toliko je i laka u smislu emocija. One danas nisu ništa drugačije nego što su bile nekada, samo što su ljudi bili ograničeniji i možda uskraćeniji za mnoge stvari. Ipak, to ih nije sputavalo da ostvare svoje snove i ciljeve. Iako su oko nje svi likovi bili istorijski, moja uloga Sofije Bauman nije, pa na meni nije bila tolika odgovornost dok sam je gradila, jer nisam morala da se slepo držim nekih zadatih karakternih osobina. Foto: Jelena Simonović

*Pamtite li prvi snimljeni kadar u seriji „Jedne letnje noći“?

- Snimala sam ga s kolegama Ljubom Bulajićem i Vajom Dujović. Bilo je to u Petrovcu na moru, na obali, i sećam se kao da je juče bilo kako su me sve vreme obuzimali ushićenje i uzbuđenje.

*Koliku igru u vašem slučaju igra kostim? Koja je snaga/moć kostima koji nosite na setu?

- Tip sam glumice kojoj je važan vizuelni momenat. Naravno i da uradim domaći zadatak kada je u pitanju priprema lika i njegovog karaktera i smatram da je kostim prvi utisak koji ostavlja na publiku. Pre nego što glumac i progovori prvu prepliku, publika najpre vidi kostim, frizuru i sve ostalo. Nakon toga vidi hod, disanje, način sedenja, stajanja… Dakle, vizuelno opisuje karakter, a tako je i u životu. Ne kažem da je presudno, nije, ali jeste važno. Foto: Prva

*Koristite li u privatnom životu neka znanja koja ste stekli na akademiji?

- Fakultet dramskih umetnosti me je dosta oblikovao i uticao na mene i privatno. Taj period odrastanja mnogo mi je značio u svakom smislu, pa primenjujem dosta naučenog i u životu. Sećam se rečenice koju su nam rekli: „Kada izađete odavde, bićete kompletni, jer vas napolju čeka cungla“. Tako je i bilo. Za četiri godine, postali smo pravi ljudi. Foto: Prva

*Smatrate li da ste sada u najboljim godinama za glumicu, ili da vaše vreme tek dolazi?

- Glumac možeš biti čitavog života, do poslednjeg daha. Čarolija je u tome što nikad nije kraj i uvek može još. Glumac nikada nije dostigao svoj vrhunac, uvek može da napreduje više i uči, naravno da što si stariji, imaš više iskustva, ali to ne znači da si sve naučio. Kako vreme prolazi, tako napreduje i gluma i svi mogući umetnički poslovi. Ne mogu da kažem da sam u najboljim godinama za glumicu, ali trenutno proživljavam jedan od lepših perioda svog posla. Ako se ovako nastavi, biću presrećna.

*Duga i negovana kosa je, možemo reći, vaš zaštitni znak. Da li biste se ošišali da to uloga zahteva od vas? Odnosno dokle ste spremni da idete?

- Ako je to opravdano u svakom smislu, da, ošišala bih se, i ugojila bih se, i smršala bih i uradila sve te stvari za ulogu.