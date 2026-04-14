Srbin teško ranjen u pucnjavi u Barseloni: Pokušali da mu prerežu vrat, pa ispalili kišu metaka u njega

U PUCNjAVI koja se dogodila u Barseloni teško je ranjen državljanin Srbije, nakon što su trojica napadača pokušala da ga ubiju ispred jednog bara, pucajući na njega i nanevši mu teške povrede.

Policija intenzivno traga za osumnjičenima.

Incident se dogodio u utorak, 14. aprila, deset minuta pre 16 časova, na šetalištu Paseo del Taulat, u gradskom okrugu Sant Marti, u blizini vrtova Diagonal Mar. Prema dostupnim informacijama, trojica napadača najpre su pokušala da žrtvi prerežu vrat, a zatim su ispalila pet hitaca i pobegla sa mesta događaja.

U teškom stanju prevezen u bolnicu

Teško povređeni muškarac zatečen je na ulici, gde su mu ekipe hitne pomoći pružile prvu pomoć, nakon čega je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu.

Njegov identitet i starost za sada nisu zvanično potvrđeni, ali prvi podaci ukazuju da je reč o državljaninu Srbije.

Na mesto napada u Barseloni upućene su jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice naoružane dugim cevima, dok je slučaj preuzelo odeljenje kriminalističke policije. Pokrenuta je opsežna potraga za napadačima, a motiv napada za sada nije poznat.

Policija je blokirala širi deo mesta incidenta, što je izazvalo zastoje u saobraćaju i izmene u javnom prevozu. Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog napada, prenosi španski "El kaso".

(El caso)

