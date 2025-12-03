TUKAO GA DIZALICOM ZA AUTOMOBIL: Zbog svađe oko parking mesta na Voždovcu usledio težak fizički obračun
U PONEDELjAK uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mesta.
Incident se dogodio nakon verbalne svađe koja je izbila između lica P.Š. (32) i D.Ć. (27). Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predelu glave.
Povređenom D.Ć. odmah je ukazana lekarska pomoć i povrede su mu sanirane je u Urgentnom centru (UC).
Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično delo, podneta krivična prijava u redovnom postupku.
(Telegraf)
