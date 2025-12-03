Zločin

TUKAO GA DIZALICOM ZA AUTOMOBIL: Zbog svađe oko parking mesta na Voždovcu usledio težak fizički obračun

В.Н.

03. 12. 2025. u 15:40

U PONEDELjAK uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mesta.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Incident se dogodio nakon verbalne svađe koja je izbila između lica P.Š. (32) i D.Ć. (27). Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predelu glave.

Povređenom D.Ć. odmah je ukazana lekarska pomoć i povrede su mu sanirane je u Urgentnom centru (UC).

Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično delo, podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Telegraf)

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu