ROĐAKU TUKAO LOPATOM ZBOG KIŠNICE? Leskovčanin osumnjičen za pokušaj ubistva - otkriveno stanje povređene žene

LEKARI Univerzitetskog - kliničkog centra u Nišu uspeli su da se izbore za život C.B. (61) iz Guberevca, koju je 7.novembra lopatom, kako se sumnja, pokušao da ubije njen rođak i komšija iz ovog leskovačkog sela C.J. (69). Ona je nakon napada sa teškim i po život opasnim povredama prebačena prvo u opštu bolnicu u Leskovcu odakle je hitno transportovana u Niš zbog težine povreda.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

- Pacijentkinja je stabilnog stanja i nalazi se na odeljenju Klinke za neurohirurgiju – rečeno je medijima u UKC Niš.

Osumnjičeni C.J. saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu nakon čega mu je određen pritvor.

-Dana 8.novembra 2025. godine u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je osumnjičeni C.J. Na predlog javnog tužioca osumnjičenom je od strane sudije za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju-navela je za “Blic glavni javni tužilac VJT u Leskovcu Ljiljana Zlatanović Janković.

Napadu je prethodila svađa, a kako se sumnja razlog za ovako brutalan zločin je u najmanju ruku bizaran.

Prema saznanjima našeg lista, C. J., koji je inače rođak i prvi komšija pretučene žene, navodno je nasrnuo na nju lopatom zbog vode koja se izlila usled jake kiše koja je zadesila Leskovac i okolinu poslednjih dana.

Ovo je strašan zločin, niko ne treba da izgubi život zbog ovakvih gluposti. Njih dvoje uz to što su prve komšije oni su i rođaci. Oni žive kuća do kuće. Poslednjih dana konstantno pada kiša. Velika količina vode se skupila i izlila u dvorišta njihovih kuća. Oni su otpočeli raspravu oko toga ko je kriv i on je zgrabio lopatu i počeo da je bije - ispričao je ranije izvor.

Prelom slepoočne kosti

Prema nezvaničnim informacijama, povređena žena je zadobila udarce metalnim delom lopate po glavi i stomaku a teške povrede su u momentu nanošenja okarakterisane kao opasne po život.

- Žena je zadobila povrede u vidu preloma slepoočne kosti i hematoma u predelu stomaka zbog kojih povreda je primljena na lečenje u UKC Niš. Obavljen je uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu – rekao je ranije izvor.

Nakon incidenta Više javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo zadržavanje C. J. (69) iz Gubarevca kod Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj ubistva.

(Blic)

