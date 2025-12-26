Hapšenja i istraga

RAZBIJENA VELIKA KRIMINALNA GRUPA: Do sada uhapšeno 29 osumnjičenih za više krivičnih dela, a za šest raspisana potraga

Ljiljana Preradović

26. 12. 2025. u 14:22

U DANAŠNjOJ akciji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika koja formirana radi vršenja krivičnih dela: Udruživanje radi vršenje krivičnih dela iz člana 346. Krivičnog zakonika, Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz člana 173a. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Pranje novca iz člana 245. Krivičnog zakonika.

РАЗБИЈЕНА ВЕЛИКА КРИМИНАЛНА ГРУПА: До сада ухапшено 29 осумњичених за више кривичних дела, а за шест расписана потрага

FOTO: Lj.P.

Do sada je lišeno slobode 29 osumnjičenih, i to: N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K., F.M., N.I., A.M., D.P., I.S., B.P., M.P., Z.Ž., M.S., B.R., M.B. i I.N., dok je za  šest  osumnjičenih raspisana potraga.

U današnjoj akciji učestvuje ukupno 10 javnih tužilaca, četiri javnotužalačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policije.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka , kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je navedena kriminalna grupa delovala u periodu od 2018. do 2024. godine, na teritoriji Republike Srbije, pretežno na području Grada Šapca i Grada Beograda.

- Kriminalna grupa je vršila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i pranje novca - precizira se u saopštenju novosadskog VJT. - Osumnjičeni N.A. organizovao grupu koja je putem lažnih faktura i međusobno povezanih računa lažno prikazivala promet dobara, iako do stvarnog prometa između privrednih subjekata nije dolazilo.

Na taj način su, navodi se dalje u saopštenju,  pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 389.702.998,00 dinara, za koji iznos je istovremeno oštećen budžet Republike Srbije, nakon čega je deo tako pribavljenih novčanih sredstava izvlačen iz privrednih društava neosnovanim uplatama na tekuće račune fizičkih lica, a zatim podizan u gotovini i stavljan na raspolaganje članovima grupe.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

