DUBAI NASTAVIO SA DOMINACIJOM U ABA LIGI: Tim Jurice Golemca lako izašao na kraj sa Krkom

Filip Milošević

26. 12. 2025. u 16:56

Košarkaši Dubaija savladali su Krku (82:61), u prvom meču 12. kola A grupe ABA lige.

FOTO: Dubai Basketball

Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10.

U poraženom timu najbolji pojedinac je bio Bejli sa 15 poena.

Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9.

