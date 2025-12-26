DUBAI NASTAVIO SA DOMINACIJOM U ABA LIGI: Tim Jurice Golemca lako izašao na kraj sa Krkom
Košarkaši Dubaija savladali su Krku (82:61), u prvom meču 12. kola A grupe ABA lige.
Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10.
U poraženom timu najbolji pojedinac je bio Bejli sa 15 poena.
Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
SADA JE SVE JASNO! Rasim Ljajić pričao o odnosu Danka Lazovića i Predraga Mijatovića
26. 12. 2025. u 14:00
BOMBA U HUMSKOJ! Partizan dovodi napadača iz Rusije i to kakvog
26. 12. 2025. u 06:18
"PRVI SMO JER SMO KVALITETOM I IGRAMA TO ZASLUŽILI!" Trener Partizana o "jesenjoj tituli"
25. 12. 2025. u 19:09
KARABELjOV IDE IZ PARTIZANA? Nemački velikan zainteresovan za fudbalera crno-belih
25. 12. 2025. u 16:20
BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
26. 12. 2025. u 09:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)