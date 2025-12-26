Svet

STATUA MALOG ISUSA U ŠKOTSKOJ OBEZGLAVLJENA NA BADNJE VEČE: Zvaničnici povezuju vandalizam sa mentalnim zdravljem počinilaca

P. Đurđević

26. 12. 2025. u 18:53

NA BADNjE veče u crkvi Svetog Patrika u Starom gradu Edinburga, statua malog Isusa je obezglavljena u incidentu koji zvaničnici povezuju sa mentalnim zdravljem počinilaca, a ne sa verskom mržnjom, piše britanski Telegraf.

СТАТУА МАЛОГ ИСУСА У ШКОТСКОЈ ОБЕЗГЛАВЉЕНА НА БАДЊЕ ВЕЧЕ: Званичници повезују вандализам са менталним здрављем починилаца

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Navodno su mlada žena i jedan muškarac, poznati sveštenicima, postali agresivni tokom posete crkvi, pri čemu je figura bebe Isusa skinuta sa oltara, bačena i oštećena.

Otac Džerard Haton opisao je scene sukoba i nasilja u crkvi dok su on i kolege imali božićni obrok, a policija je brzo intervenisala.

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Crkva je najavila da će ponovo blagosloviti prostor nakon čišćenja.

Takođe su zatražene donacije za zamenu statue.

Portparol policije Škotske potvrdio je da je incident prijavljen oko 18.40 i da istraga pokazuje kako nije bio ciljani napad.

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Crkva Svetog Patrika izgrađena je 1771. godine kao episkopalna crkva.

Zatim je prodata Prezbiterijanskoj crkvi 1818. godine, pre nego što ju je 1856. godine kupila Katolička crkva.

Njen sveštenik, kanonik Edvard Džozef Hanan, bio je osnivač fudbalskog kluba Hibernijan 1875. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Đedović Handanović: U toku su pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
ISMEJAVA NAŠE SVETINJE!: Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu

"ISMEJAVA NAŠE SVETINjE!": Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu