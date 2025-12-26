STATUA MALOG ISUSA U ŠKOTSKOJ OBEZGLAVLJENA NA BADNJE VEČE: Zvaničnici povezuju vandalizam sa mentalnim zdravljem počinilaca
NA BADNjE veče u crkvi Svetog Patrika u Starom gradu Edinburga, statua malog Isusa je obezglavljena u incidentu koji zvaničnici povezuju sa mentalnim zdravljem počinilaca, a ne sa verskom mržnjom, piše britanski Telegraf.
Navodno su mlada žena i jedan muškarac, poznati sveštenicima, postali agresivni tokom posete crkvi, pri čemu je figura bebe Isusa skinuta sa oltara, bačena i oštećena.
Otac Džerard Haton opisao je scene sukoba i nasilja u crkvi dok su on i kolege imali božićni obrok, a policija je brzo intervenisala.
Crkva je najavila da će ponovo blagosloviti prostor nakon čišćenja.
Takođe su zatražene donacije za zamenu statue.
Portparol policije Škotske potvrdio je da je incident prijavljen oko 18.40 i da istraga pokazuje kako nije bio ciljani napad.
Crkva Svetog Patrika izgrađena je 1771. godine kao episkopalna crkva.
Zatim je prodata Prezbiterijanskoj crkvi 1818. godine, pre nego što ju je 1856. godine kupila Katolička crkva.
Njen sveštenik, kanonik Edvard Džozef Hanan, bio je osnivač fudbalskog kluba Hibernijan 1875. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Đedović Handanović: U toku su pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a
Preporučujemo
UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ PANČEVA: Krao novac iz srpskih pravoslanih crkava
24. 12. 2025. u 12:45
VERNICI MORAJU ZNATI: Evo ko je ko u crkvenoj hijerarhiji
12. 12. 2025. u 11:39
NI PRED OLATAROM NIJE ZASTAO: Kragujevčanin pokrao dve crkve
27. 11. 2025. u 16:01
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)