STATUA MALOG ISUSA U ŠKOTSKOJ OBEZGLAVLJENA NA BADNJE VEČE: Zvaničnici povezuju vandalizam sa mentalnim zdravljem počinilaca

NA BADNjE veče u crkvi Svetog Patrika u Starom gradu Edinburga, statua malog Isusa je obezglavljena u incidentu koji zvaničnici povezuju sa mentalnim zdravljem počinilaca, a ne sa verskom mržnjom, piše britanski Telegraf.

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Navodno su mlada žena i jedan muškarac, poznati sveštenicima, postali agresivni tokom posete crkvi, pri čemu je figura bebe Isusa skinuta sa oltara, bačena i oštećena.

Otac Džerard Haton opisao je scene sukoba i nasilja u crkvi dok su on i kolege imali božićni obrok, a policija je brzo intervenisala.

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Crkva je najavila da će ponovo blagosloviti prostor nakon čišćenja.

Takođe su zatražene donacije za zamenu statue.

Portparol policije Škotske potvrdio je da je incident prijavljen oko 18.40 i da istraga pokazuje kako nije bio ciljani napad.

Foto: Printskrin/Facebook/St Patrick's Church, Edinburgh

Crkva Svetog Patrika izgrađena je 1771. godine kao episkopalna crkva.

Zatim je prodata Prezbiterijanskoj crkvi 1818. godine, pre nego što ju je 1856. godine kupila Katolička crkva.

Njen sveštenik, kanonik Edvard Džozef Hanan, bio je osnivač fudbalskog kluba Hibernijan 1875. godine.

