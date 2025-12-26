Svet

PUTIN OTKRIO NEVEROVATNE PODATKE: Evo koliko je povećana proizvodnja tenkova, avijacije, raketne artiljerije...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 19:05

PROIZVODNjA oružja i municije povećana je za više od 22 puta poslednjih godina, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom državnom programu naoružanja za period 2027-2036.

Foto Tanjug/AP

-Državne mere podrške koje su blagovremeno preduzete omogućile su da se za kratko vreme ojača materijalno-tehnička baza preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa, kao i da se povećaju kapaciteti za proizvodnju neophodne vrste oružja, poručio je ruski predsednik.

Kako je istakao, proizvodnja tehnike koja je najtraženija u zoni SVO značajno je porasla u poređenju sa 2022. godinom.

-Proizvodnja tenkova povećana je 2,2 puta, lake oklopne tehnike (BMP i BTR) - 3,7 puta, vojne avijacione tehnike - 4,6 puta, motornih vozila - 5,7 puta, raketnog artiljerijskog naoružanja - 9,6 puta, opreme za komunikaciju i radio-elektronsku borbu - 12,5 puta, sredstava individualne oklopne zaštite - skoro 18 puta, a oružja i municije - više od 22 puta, precizirao je Putin.

Kako je pojasnio, bez razvijene i stabilne ekonomije i finansijske situacije u zemlji, to ne bi bilo moguće.

-Tokom Specijalne vojne operacije, karakter, forma i metode vođenja borbenih dejstava se stalno menjaju, a apsolutno neprocenjivo iskustvo koje vojska stiče u punoj meri se koristi za formiranje novog oblika Oružanih snaga i odbrambeno-industrijskog kompleksa, naveo je ruski lider.

Predsednik Rusije je istakao da je država već razvila kompleks mera za realizaciju državnog programa naoružanja koje će obezbediti sistematsko povećanje visokotehnološke proizvodnje uz maksimalnu automatizaciju, povećanje produktivnosti rada, ali i smanjenje troškova proizvodnje.

