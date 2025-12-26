HEGSET IZDAO HITNO UPOZORENJE: Napašćemo nove mete Islamske države
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset upozorio je danas na nove napade na mete Islamske države (ID) na severozapadu Nigerije nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela akcije na kampove militanata ID.
Hegset je napisao na platformi X da je američki predsednik Donald Tramp bio jasan prošlog meseca kada je rekao da ubijanje nedužnih hrišćana u Nigeriji i drugde mora da se završi.
Hegset je istakao da je Pentagon uvek spreman za napade.
Ministar spoljnih poslova Nigerije Jusuf Tugar rekao je danas da su američki napadi, koji su usledili nakon što je Tramp optužio nigerijsku vladu da nije uspela da zaustavi ubijanje hrišćana u zemlji, deo zajedničkih tekućih operacija, preneo je Gardijan.
Tugar je izjavio za televiziju Čenels da je Nigerija pružila obaveštajne podatke za vazdušne napade u državi Sokoto, kao i da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom preko telefona, a zatim sa nigerijskim predsednikom Bolaom Tinubom da bi dobio njegovo odobrenje.
"Ovo je ono čemu smo se uvek nadali, da sarađujemo sa Amerikancima, da sarađujemo sa drugim zemljama, da se borimo protiv terorizma, da zaustavimo smrt nedužnih Nigerijaca...To je zajednički napor.", istakao je Tugar.
Afrička komanda američke vojske (Africom) saopštila je da su napadi u nigerijskoj državi Sokoto izvedeni u koordinaciji sa nigerijskim vlastima.
U ranijem saopštenju Africom-a, objavljenom na platformi X, a zatim uklonjenom, navodi se da su napadi izvedeni na zahtev nigerijskih vlasti.
Tramp je izjavio u četvrtak da je američka vojska izvela napade na militante Islamske države na severozapadu Nigerije, nakon što je nedeljama osuđivao tu grupu zbog napada na hrišćane.
Nigerija je zvanično sekularna zemlja, a njeno stanovništvo je gotovo jednako podeljeno između muslimana (53 odsto) i hrišćana (45 odsto).
Nasilje nad hrišćanima u Nigeriji privuklo je pažnju desnice u Sjedinjenim Američkim
Državama koja ga je okarakterisala kao progon.
Nigerijska vlada je saopštila da naoružane grupe napadaju i hrišćane i muslimane.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIKA IZVELA VAZDUŠNE UDARE NA ISLAMSKE KAMPOVE: Oglasila se Vlada Nigerije
26. 12. 2025. u 15:52
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) BOMBAŠKI NAPAD TOKOM MOLITVE: Ima mrtvih, vlast ćuti
24. 12. 2025. u 20:17
TURSKA UHAPSILA ČLANA ID: Osujećen plan samoubilačkog napada za doček Nove godine
23. 12. 2025. u 22:45
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)