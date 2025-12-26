Svet

HEGSET IZDAO HITNO UPOZORENJE: Napašćemo nove mete Islamske države

В.Н.

26. 12. 2025. u 18:54

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset upozorio je danas na nove napade na mete Islamske države (ID) na severozapadu Nigerije nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela akcije na kampove militanata ID.

ХЕГСЕТ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ: Напашћемо нове мете Исламске државе

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Hegset je napisao na platformi X da je američki predsednik Donald Tramp bio jasan prošlog meseca kada je rekao da ubijanje nedužnih hrišćana u Nigeriji i drugde mora da se završi.

Hegset je istakao da je Pentagon uvek spreman za napade.

Ministar spoljnih poslova Nigerije Jusuf Tugar rekao je danas da su američki napadi, koji su usledili nakon što je Tramp optužio nigerijsku vladu da nije uspela da zaustavi ubijanje hrišćana u zemlji, deo zajedničkih tekućih operacija, preneo je Gardijan. 

Tugar je izjavio za televiziju Čenels da je Nigerija pružila obaveštajne podatke za vazdušne napade u državi Sokoto, kao i da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom preko telefona, a zatim sa nigerijskim predsednikom Bolaom Tinubom da bi dobio njegovo odobrenje.

"Ovo je ono čemu smo se uvek nadali, da sarađujemo sa Amerikancima, da sarađujemo sa drugim zemljama, da se borimo protiv terorizma, da zaustavimo smrt nedužnih Nigerijaca...To je zajednički napor.", istakao je Tugar.

Afrička komanda američke vojske (Africom) saopštila je da su napadi u nigerijskoj državi Sokoto izvedeni u koordinaciji sa nigerijskim vlastima. 

U ranijem saopštenju Africom-a, objavljenom na platformi X, a zatim uklonjenom, navodi se da su napadi izvedeni na zahtev nigerijskih vlasti.

Tramp je izjavio u četvrtak da je američka vojska izvela napade na militante Islamske države na severozapadu Nigerije, nakon što je nedeljama osuđivao tu grupu zbog napada na hrišćane.

Nigerija je zvanično sekularna zemlja, a njeno stanovništvo je gotovo jednako podeljeno između muslimana (53 odsto) i hrišćana (45 odsto). 

Nasilje nad hrišćanima u Nigeriji privuklo je pažnju desnice u Sjedinjenim Američkim

Državama koja ga je okarakterisala kao progon. 

Nigerijska vlada je saopštila da naoružane grupe napadaju i hrišćane i muslimane.
 

(Tanjug)

