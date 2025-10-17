EKSPLODIRAO AUTOMOBIL U BEOGRADU: Vozilo potpunosti izgorelo - kamere sve snimile

U BEOGRADSKOM naselju Palilula jutros oko 4 sata eksplodirao je automobil.

Sumnja se da je na njega neko bacio eksplozivnu napravu.

Automobil "fiat punto" je u potpunosti izgoreo, srećom povređenih nema.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra proširi na druga vozila i objekte.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kako se saznaje, na kameri video nadzora vide se dve osobe kako prilaze stavljaju neki predmet ispod automobila, nakon čega izbija požar.

Tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila N. M. (28). Nezvanično, njegov otac je izjavio da je čuo detonaciju nakon čega je izbio požar.

