Zločin

EKSPLODIRAO AUTOMOBIL U BEOGRADU: Vozilo potpunosti izgorelo - kamere sve snimile

В. Н.

17. 10. 2025. u 08:45

U BEOGRADSKOM naselju Palilula jutros oko 4 sata eksplodirao je automobil.

ЕКСПЛОДИРАО АУТОМОБИЛ У БЕОГРАДУ: Возило потпуности изгорело - камере све снимиле

Foto: D. Balšić

Sumnja se da je na njega neko bacio eksplozivnu napravu.

Automobil "fiat punto" je u potpunosti izgoreo, srećom povređenih nema.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra proširi na druga vozila i objekte.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kako se saznaje, na kameri video nadzora vide se dve osobe kako prilaze stavljaju neki predmet ispod automobila, nakon čega izbija požar.

Tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila N. M. (28). Nezvanično, njegov otac je izjavio da je čuo detonaciju nakon čega je izbio požar.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: OVO JE TRENUTAK KADA JE UPUCAN KAN: Objavljen stravičan snimak napada pored bazena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UBISTVO U BEOGRADU: Telo pronađeno na dečjem igralištu

UBISTVO U BEOGRADU: Telo pronađeno na dečjem igralištu