MLADIĆ IZBODEN NOŽEM KOD KULE NEBOJŠA: Drama na splavu u centru Beograda, prebačen na odeljenje reanimacije

В.Н.

28. 09. 2025. u 07:19

OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić zadobio je noćas teške povrede hladnim oružjem kod Kule Nebojša u Beogradu.

Foto SK

Incident se dogodio na splavu noćas u 1.49.

Osamnaestogodišnji mladić zadobio je teške povrede nožem i prevezen je u Urgentni centar, rekla je za RTS doktorka Milena Popović iz Hitne pomoći.

Prebačen je na odeljenje reanimacije

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć imala je tokom noći 116 intervencija, od kojih je 321 bila na javnom mestu.

(/RTS/Telegraf)

