Suđenja

ZBOG DROGE OSUĐEN NA PET GODINA ZATVORA: Optuženi potpisao sporazum o priznanju krivice

Игор Митић
Igor Mitić

05. 11. 2026. u 13:36

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Viši sud u Leskovcu je doneo presudu kojom je Vladimir S. iz Mrštana, sela u okolini ovog grada, oglašen krivim za krivično delo neovlašćena prizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

ЗБОГ ДРОГЕ ОСУЂЕН НА ПЕТ ГОДИНА ЗАТВОРА: Оптужени потписао споразум о признању кривице

foto: I.Mitić

Viši sud je prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela, koji su optuženi i njegov branilac zaključili sa Višim javnim tužilaštvom u Leskovcu, a u kaznu će mu se uračunati vreme koje je proveo u privoru.

Optuženi je oglašen krivim zbog postojanja opravdane sumnje da je, 14. januara ove godine, u Donjem Krajincu neovlašćeno držao opojnu drogu kokain, neto mase 299,8 grama, koju je nosio upakovanu u tri PVC paketića, kada je zaustavljen i pregledan od strane policjskih službenika Policijske uprave u Leskovcu.

Sud mu je izrekao i meru bezbednosti oduzimanja droge koja će, nakon pravosnažnosti presude, biti uništena, dok je optuženi obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka sudu i tužilaštvu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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