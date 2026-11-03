TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREDI PRITVOR I ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA: Sud ih u pritvoru zadržao samo zbog svedoka
POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da će da uloži žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije, Marku Kričku, i načelniku Službe za suzbijanje kriminala, Bošku Sekuloviću, određen pritvor samo iz razloga da ne bi uticali na svedoke.
- Žalbom će biti traženo da krivično vanpretresno veće suda rešenje preinači i odredi im pritvor i iz razloga da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kako je to tužilaštvo i predložilo - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Podnetimo, nakon saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.
Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Podsetimo, saslušanje visokih funkcionera MUP-a trajalo je do kasno u noć, a pritvor im je određen noćas, nešto posle jedan sat iza ponoći.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)