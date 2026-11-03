Hapšenja i istraga

TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREDI PRITVOR I ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA: Sud ih u pritvoru zadržao samo zbog svedoka

T.J.

03. 11. 2026. u 12:40

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POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da će da uloži žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije, Marku Kričku, i načelniku Službe za suzbijanje kriminala, Bošku Sekuloviću, određen pritvor samo iz razloga da ne bi uticali na svedoke.

ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ДА СЕ КРИЧКУ И СЕКУЛОВИЋУ ОДРЕДИ ПРИТВОР И ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ПОНАВЉАЊА ДЕЛА: Суд их у притвору задржао само због сведока

Foto: Skrinšot Jutjub/polovniautomobiliofficial//OMK MUP RS/ATAIMAGES

- Žalbom će biti traženo da krivično vanpretresno veće suda rešenje preinači i odredi im pritvor i iz razloga da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kako je to tužilaštvo i predložilo - navodi se u saopštenju tužilaštva. 

Podnetimo, nakon saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.

Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Podsetimo, saslušanje visokih funkcionera MUP-a trajalo je do kasno u noć, a pritvor im je određen noćas, nešto posle jedan sat iza ponoći.

(Tanjug)

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