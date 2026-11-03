Nesreće

AUTOMOBIL PLANUO KAO KUTIJA ŠIBICA: Požar na parkingu pijace u Inđiji, vatra ga guta brzinom svetlosti (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2026. u 11:46

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NA parkingu pijace u Inđiji izgoreo je automobil.

АУТОМОБИЛ ПЛАНУО КАО КУТИЈА ШИБИЦА: Пожар на паркингу пијаце у Инђији, ватра га гута брзином светлости (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/192_rs

Prema prvim informacijama nema povređenih osoba, a na snimku koji kruži mrežama vidi se kako vatra guta vozilo.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara.

https://www.instagram.com/reels/DfRopW1IZaT/

(Telegraf)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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