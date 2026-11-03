AUTOMOBIL PLANUO KAO KUTIJA ŠIBICA: Požar na parkingu pijace u Inđiji, vatra ga guta brzinom svetlosti (VIDEO)
NA parkingu pijace u Inđiji izgoreo je automobil.
Prema prvim informacijama nema povređenih osoba, a na snimku koji kruži mrežama vidi se kako vatra guta vozilo.
Za sada nije poznato kako je došlo do požara.
(Telegraf)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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