ČETIRI OSOBE TEŠKO, A TRI LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu, u ponedeljak, 2. novembra dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile teške, a tri lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 2. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 298 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i četiri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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