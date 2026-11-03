ČETIRI OSOBE TEŠKO, A TRI LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u ponedeljak, 2. novembra dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile teške, a tri lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 2. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 298 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i četiri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

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