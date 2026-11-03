Nesreće

ČETIRI OSOBE TEŠKO, A TRI LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

03. 11. 2026. u 14:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA putevima u Južnobačkom okrugu, u ponedeljak, 2. novembra dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile teške, a tri lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

ЧЕТИРИ ОСОБЕ ТЕШКО, А ТРИ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНЕ: У Јужнобачком округу за дан догодило се осам саобраћајних несрећа

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 2. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 298 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i četiri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjaci upozoravaju Evropu: Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!
Svet

0 0

Stručnjaci upozoravaju Evropu: "Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!"

AKO DEMOKRATE ostvare dobar rezultat na današnjim izborima za američki Kongres, mnogi evropski političari mogli bi da imaju razloga za zadovoljstvo. Ipak, takav ishod ne mora da znači bolje odnose Evrope i SAD. Naprotiv, pojedine iskusne diplomate upozoravaju da bi predsednik Donald Tramp, suočen sa protivljenjem Kongresa, mogao dodatno da pojača pritisak na evropske saveznike, piše Politiko

03. 11. 2026. u 10:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREDI PRITVOR I ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA: Sud ih u pritvoru zadržao samo zbog svedoka
Hapšenja i istraga

0 0

TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREDI PRITVOR I ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA: Sud ih u pritvoru zadržao samo zbog svedoka

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da će da uloži žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije, Marku Kričku, i načelniku Službe za suzbijanje kriminala, Bošku Sekuloviću, određen pritvor samo iz razloga da ne bi uticali na svedoke.

03. 11. 2026. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!