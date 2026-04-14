Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja

NOVOSAĐANKI M. K. (40) kojoj se na teret stavlja teško ubistvo svog muškog novorođenčeta, čije je beživotno telo pronađeno 20. oktobra 2025. na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, danas je u Višem sudu u Novom Sadu izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdracvstvenoj ustanovi.

Obrazlažući odluku sudskog veća, sudija Vladimir Pecovski, rekao je da je M.K. delo počinila u stanju kada nije mogla da shvati značaj svog dela, i da je u neuračunljivom stanju počinila delo, u zakonu označeno kao teško ubistvo.

Ona je svoje muško dete nakon porođaja na podu zgrade, uhvatila za levu nogu i zašla iz zgrade, i sa razdaljine od 2,3 metra odbacila dete na travu. Novorođenče je zadobilo teške povrede, kojima je podleglo, a živelo je najviše pet minuta. Posle toga otišla je u drugu zgradu u Lovćenskoj ulici, gde ju je policija pronašla i uhapsila.

Prema sudijim rečima, izrečena mera je obavezna kako bi se sprečilo da ne počini novo krivično delo.

- Ovo nije kazna, već postupak medicinskog karaktea – predočio je sudija Pecovski, dodajući da veće smatra da postoji opasnost da počini teže krivično delo, jer je samoinicijativno prestala da uzima terapiju. Kod M.K. je 2016. godine dijagnostifikovana duševna bolest, koja je pogoršana trudnoćom i porođajem. Za ovaj sud je važno da ona bude u pritvoru i da joj se pruži adekvatna medicinska pomoć. Ostaje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

NIJE IMALA NIŠTA DA DODA M.K. je u Viši sud u Novom Sadu dovezena iz Specijalne zatvrske bolnice u Beogradu. Ona se pridružila završnoj reči svog branioca, navodeći da nema ništa da doda.

Jelena Stojaković Mustakas, zastupnik optužnog akta, koja je predložila da se M.K. izrekne mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustavi, u završnoj reči istakla je da je na nesumnjiv način dokazano da je optužena počinila teško ubistvo.

Prilikom samog uviđaja postavljala su se dva pitanja, da li je beba rođena živa i u kakvom je stanju porodilja – kazala je Stojaković Mustakas, dodajući da tada nisu imali video-zapise, na kojima se sve jasno vidi šta se dešavalo i da je na osnovu njih nesporno utvrđeno da je beba rođena živa, i da je imala priliku da živi svega pet minuta.

Branilas M.K. advokat Bojan Buha, istakao je da odbrana smatra da nije u potpunosti dokazano teško ubistvo, ali da je nesporno utvrđeno da je beba umrla od udarca glavom od podlogu.

- Moja klijenktinja nije bila svesna da bi odbacivanjem novorođenčeta na travu mogla počiniti krivično delo – naveo je advokat odbrane, ističući da smatra da je ovde reč o ubistvu deteta pri porođaju, a ne o teškom ubistvu. Ubistvo deteta pri porođaju je nevoljna radnja što nije slučaj kod teškog ubistva.