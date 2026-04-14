Pacijent ošamario lekara: Incindet na Hirurgiji u Vranju

U vranjskom Zdravstvenom centru dogodio se incident zbog koga je morala da interveniše policija - Lekara u Službi Hirurgije ošamario je nezadovoljni pacijent.

Kako nam je rečeno u tužilaštvu, pacijent iz Bujanovca bio je nezadovoljan lekarskim tretmanom. Udario je desnom šakom lekara u lice i upitao ga: „Ko će sada da ga operiše“.

Policija i istražni organi su obavešteni o slučaju, naloženo je podnošenje krivišne prijave u redovnom postupku, zbog dela napad na zaposleno lice u zdravstvenoj ustanovi.

Povodom nemilog događaja, Zdravstveni centar Vranje oglasio se saopštenjem u kome se navodi da je svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje je nedopustiv.

- Lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i moraju imati bezbedno radno okruženje. Očekujemo od pravosudnih organa brzu i adekvatnu reakciju kako bi se poslala jasna poruka da se ovakvo ponašanje neće tolerisati - navodi se u saopštenju.

Iz Zdravstvenog centra naglašavaju da uprkos stresnoj situaciji, osoblje Službe hirurgije nastavilo je sa pružanjem neophodne medicinske pomoći svim pacijentima, ostajući dosledno principima lekarske etike.