Hapšenja i istraga

Pacijent ošamario lekara: Incindet na Hirurgiji u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 04. 2026. u 19:20

U vranjskom Zdravstvenom centru dogodio se incident zbog koga je morala da interveniše policija - Lekara u Službi Hirurgije ošamario je nezadovoljni pacijent.

Пацијент ошамарио лекара: Инциндет на Хирургији у Врању

Foto: J.Stojković

Kako nam je rečeno u tužilaštvu, pacijent iz Bujanovca bio je nezadovoljan lekarskim tretmanom. Udario je desnom šakom lekara u lice i upitao ga: „Ko će sada da ga operiše“.

Policija i istražni organi su obavešteni o slučaju, naloženo je podnošenje krivišne prijave u redovnom postupku, zbog dela napad na zaposleno lice u zdravstvenoj ustanovi.

Povodom nemilog događaja, Zdravstveni centar Vranje oglasio se saopštenjem u kome se navodi da je svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na medicinsko osoblje je nedopustiv.

- Lekari i medicinske sestre posvećuju svoje živote očuvanju zdravlja građana i moraju imati bezbedno radno okruženje. Očekujemo od pravosudnih organa brzu i adekvatnu reakciju kako bi se poslala jasna poruka da se ovakvo ponašanje neće tolerisati - navodi se u saopštenju.

Iz Zdravstvenog centra naglašavaju da uprkos stresnoj situaciji, osoblje Službe hirurgije nastavilo je sa pružanjem neophodne medicinske pomoći svim pacijentima, ostajući dosledno principima lekarske etike.

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Prodavao meso bez deklaracije i potvrde o ispravnosti: U Subotici uhapšen vlasnik divlje klanice
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (61) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja
NOVOSAĐANKI M. K. (40) kojoj se na teret stavlja teško ubistvo svog muškog novorođenčeta, čije je beživotno telo pronađeno 20. oktobra 2025. na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, danas je u Višem sudu u Novom Sadu izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdracvstvenoj ustanovi.

Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu

