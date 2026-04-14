Uložene tri žalbe: Optužnica protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić
VIŠEM sudu u Negotinu izjavljene su tri žalbe na optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju Danku Ilić.
Na rešenje o potvrđivanju optužnice žalbe su izjavili advokati trojice optuženih, odnosno branioci Srđana Jankovića, Dejana i Radosava Dragijevića, rečeno je u tom sudu.
rvostepeno potvrđena optužnica bi, zajedno sa žalbama, ove nedelje trebalo da bude upućena Apelacionom sudu u Nišu na odlučivanje.
Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle krivičnog dela.
Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.
umnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom Polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.
Telo devojčice nije nikada pronađeno.
