Suđenja

Uložene tri žalbe: Optužnica protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić

В. Н.

14. 04. 2026. u 19:55

VIŠEM sudu u Negotinu izjavljene su tri žalbe na optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju Danku Ilić.

Уложене три жалбе: Оптужница против осумњичених за убиство Данке Илић

Foto: K. Mitrović/Privatna arhiva

Na rešenje o potvrđivanju optužnice žalbe su izjavili advokati trojice optuženih, odnosno branioci Srđana Jankovića, Dejana i Radosava Dragijevića, rečeno je u tom sudu.

rvostepeno potvrđena optužnica bi, zajedno sa žalbama, ove nedelje trebalo da bude upućena Apelacionom sudu u Nišu na odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

umnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom Polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno. 

Prodavao meso bez deklaracije i potvrde o ispravnosti: U Subotici uhapšen vlasnik divlje klanice
Hapšenja i istraga

Prodavao meso bez deklaracije i potvrde o ispravnosti: U Subotici uhapšen vlasnik divlje klanice

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (61) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

14. 04. 2026. u 20:37

Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja
Suđenja

Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja

NOVOSAĐANKI M. K. (40) kojoj se na teret stavlja teško ubistvo svog muškog novorođenčeta, čije je beživotno telo pronađeno 20. oktobra 2025. na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, danas je u Višem sudu u Novom Sadu izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdracvstvenoj ustanovi.

14. 04. 2026. u 18:32

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU