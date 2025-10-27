Suđenja

BRAJKOVIĆ SE TEŠKO KRETAO U ZATVORU, A OSUMNJIČENI MUČITELJ MU POMAGAO: Suđenje čuvarima i doktorki zbog smrti zatvorenika

Slađana Matić

27. 10. 2025. u 15:17

SPORNO vreme, koje se vidi na snimku iz zatvora Padinska Skela, kada Stanimira Brajkovića posle pregleda u zatvorskoj ambulanti vraćaju u ćeliju, biće na zahtev Višeg tužilaštva provereno. Viši sud je na suđenju doktorki i čuvarima optuženim za nesavestan rad, koji je za posledicu imao smrt Brajkovića, danas prihvatio da se proveri autentičnost i da li ima odstupanja, jer na snimku piše da je to bilo 1.2.2024. godine u 12.05 časova, dok je svedok čuvar Nebojša Sibinčić tvdio da je Brajković vođen na pregled u ambulantu oko 8 časova ujutru.

Foto: Fejsbuk

U ovom procesu sudi se čuvarima Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojević, koji se sumnjiče da nisu primetili da Brajkovića cimeri zlostavljaju u ćeliji i reagovali da to spreče, pa je ovaj čovek od zadobijenih povreda preminuo u zatvoru 4.1.2024. godine.

Na snimku se inače vidi kako se Brajković tog 1. februara teško kreće hodnikom, jedva korača, dok ga za ruku pridržava jedan od zatvorenika iz njegove ćelije, a pored njih ide čuvar Sibinčić i otvara im vrata sobe vroj 14 u koju ulaze.

Sibinčić je ranije svedočeći rekao i da je doktorka posle dolazila u sobu da pregleda Brajkovića, što je ona negirala. Sud je prihvatio predlog njenog branioca Mira Orovića da se od KPZ Padinska Skela zatraži da dostave druge snimke ulazaka i izlazaka iz ćelije "14" tog dana da se vidi da li doktorka Sredojević ili neko drugi iz zdravstvene službe ulazi u taj zatvorski blok i ćeliju, jer oni tvrde da okrivljena tada nije ulazila, pa da se to razjasni. Orović je rekao i da je bilo primetno da svedok Sibinčić za bilo kog člana zdravstvene službe kaže "doktor", pa i za medicinske tehničare.

Sud je prihvatio predloge da se sasluša još jedan tada zaposleni u zatvoru, medicinska tehničarka i Brajkovićev sin, kojem su u zatvoru tada rekli da mu je otac preminuo od srca.

