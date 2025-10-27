BRAJKOVIĆ SE TEŠKO KRETAO U ZATVORU, A OSUMNJIČENI MUČITELJ MU POMAGAO: Suđenje čuvarima i doktorki zbog smrti zatvorenika
SPORNO vreme, koje se vidi na snimku iz zatvora Padinska Skela, kada Stanimira Brajkovića posle pregleda u zatvorskoj ambulanti vraćaju u ćeliju, biće na zahtev Višeg tužilaštva provereno. Viši sud je na suđenju doktorki i čuvarima optuženim za nesavestan rad, koji je za posledicu imao smrt Brajkovića, danas prihvatio da se proveri autentičnost i da li ima odstupanja, jer na snimku piše da je to bilo 1.2.2024. godine u 12.05 časova, dok je svedok čuvar Nebojša Sibinčić tvdio da je Brajković vođen na pregled u ambulantu oko 8 časova ujutru.
U ovom procesu sudi se čuvarima Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojević, koji se sumnjiče da nisu primetili da Brajkovića cimeri zlostavljaju u ćeliji i reagovali da to spreče, pa je ovaj čovek od zadobijenih povreda preminuo u zatvoru 4.1.2024. godine.
Na snimku se inače vidi kako se Brajković tog 1. februara teško kreće hodnikom, jedva korača, dok ga za ruku pridržava jedan od zatvorenika iz njegove ćelije, a pored njih ide čuvar Sibinčić i otvara im vrata sobe vroj 14 u koju ulaze.
Sibinčić je ranije svedočeći rekao i da je doktorka posle dolazila u sobu da pregleda Brajkovića, što je ona negirala. Sud je prihvatio predlog njenog branioca Mira Orovića da se od KPZ Padinska Skela zatraži da dostave druge snimke ulazaka i izlazaka iz ćelije "14" tog dana da se vidi da li doktorka Sredojević ili neko drugi iz zdravstvene službe ulazi u taj zatvorski blok i ćeliju, jer oni tvrde da okrivljena tada nije ulazila, pa da se to razjasni. Orović je rekao i da je bilo primetno da svedok Sibinčić za bilo kog člana zdravstvene službe kaže "doktor", pa i za medicinske tehničare.
Sud je prihvatio predloge da se sasluša još jedan tada zaposleni u zatvoru, medicinska tehničarka i Brajkovićev sin, kojem su u zatvoru tada rekli da mu je otac preminuo od srca.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)