UČENIKU (17) IZ KRAGUJEVCA ODREĐEN PRITVOR: Posle pucnjave u Tehničkoj školi saslušao ga sudija za maloletnike
SUDIJA za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio je pritvor do 30 dana sedamnaestogodišnjem V. M. koji se sumnjiči da je 24. novembra pucao u Prvoj tehničkoj školi i povredio dve osobe.
Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu je podnelo zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnom V. M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo "Teško ubistvo u pokušaju" iz člana i krivično delo "Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija".
Pored njega uhapšen je i njegov otac, zbog sumnje da je oružje, iz kojeg je, kako se sumnja, pucao maloletnik, držao u kući bez dozvole.
Maloletnik je, kako se sumnja, juče iz malokalibarske puške ranio jednu ženu, dok je druga povređena usled pucanja stakla.
(Tanjug)
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