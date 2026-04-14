Nesreće

NA TREŽNJENJU ZADRŽAN 21 VOZAČ: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 1.810 prekršajnih naloga

Ljiljana Preradović

14. 04. 2026. u 13:06

NA području Policijske uprave u Subotici, od 6. do 13. aprila , dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.. U šest saobraćajnih nesreća dve osobe su teže i šest osoba je lakše povređeno, dok je u četiri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

НА ТРЕЖЊЕЊУ ЗАДРЖАН 21 ВОЗАЧ: Полиција у Суботици протекле недеље издала 1.810 прекршајних налога

FOTO:MUP

U navedenom periodu, policija je podnela 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.810 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 59 vozača od kojih je za 21 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija.

Drugi pišu

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku

