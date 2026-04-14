NA TREŽNJENJU ZADRŽAN 21 VOZAČ: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 1.810 prekršajnih naloga

NA području Policijske uprave u Subotici, od 6. do 13. aprila , dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.. U šest saobraćajnih nesreća dve osobe su teže i šest osoba je lakše povređeno, dok je u četiri saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.810 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 59 vozača od kojih je za 21 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija.