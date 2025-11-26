PRONAĐEN AUTOMOBIL KOJI JE SLETEO S PUTA U JEZERO MEĐUVRŠJE: Kola zaglavljena u betonskom propustu (FOTO)

AUTOMOBIL koji je juče sleteo u jezero Međuvršje pronađen je jutros u Ovčarsko kablarskoj klisuri.

Foto: Novosti

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a ekipe su i dalje na terenu i proveravaju sve okolnosti ovog događaja.

Podsećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak devojke Ane Radović sa ovom saobraćajnom nesrećom.

Foto: Printskrin Facebook

Policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Kako se nezvanično saznaje, u automobilu su bili muškarac i žena.

Istraga će pokazati kako je automobil dospeo na ovo mesto, kod Zapadne Morave, i da li je neko povređen.