PRONAĐEN AUTOMOBIL KOJI JE SLETEO S PUTA U JEZERO MEĐUVRŠJE: Kola zaglavljena u betonskom propustu (FOTO)
AUTOMOBIL koji je juče sleteo u jezero Međuvršje pronađen je jutros u Ovčarsko kablarskoj klisuri.
Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a ekipe su i dalje na terenu i proveravaju sve okolnosti ovog događaja.
Podsećamo, policija je juče ispitivala ima li nestanak devojke Ane Radović sa ovom saobraćajnom nesrećom.
Policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.
Kako se nezvanično saznaje, u automobilu su bili muškarac i žena.
Istraga će pokazati kako je automobil dospeo na ovo mesto, kod Zapadne Morave, i da li je neko povređen.
