ŠEŠELJ O PROŠIRENJU EU: To je na nivou naučne fantastike

Novosti online

12. 01. 2026. u 16:50

NIKADA neće doći do proširenja Evropske unije, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ О ПРОШИРЕЊУ ЕУ: То је на нивоу научне фантастике

Foto: V. Danilov

- To je na nivou naučne fantastike - naveo je Šešelj za TV K1.

Podseća da Moldavija ima rusku bazu na svojoj teritoriji, Albanija ima većinu muslimanskog stanovništva...

- Nije ni potrebno da objašnjavam za Ukrajinu - kazao je zamenik predsednika SRS.

Kad je u pitanju Crna Gora, Šešelj kaže da tamo sudije, tužioce i ministre biraju zavađeni mafijaški klanovi, a kopa se tunel između zatvora i suda...

(alo.rs)

