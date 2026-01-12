ŠEŠELJ O PROŠIRENJU EU: To je na nivou naučne fantastike

ODLUKA Trampove administracije da se SAD povuku ili obustave učešće i finansiranje 31 institucije pod okriljem UN, u okviru šireg paketa od ukupno 66 međunarodnih tela, obuhvataju i one koje imaju direktan uticaj na Zapadni Balkan, Srbiju i Srbe uopšte. Među njima su Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT), formalni nosilac nasleđa Haškog tribunala (ICTY), Savet za ljudska prava UN (UNHRC) koji ima direktne veze sa situacijom Srba na Kosovu i Metohiji, UN tela ECOSOC koje je kičma multilateralizma i UNCTAD za trgovinu i razvoj, koje brani pravo država na ekonomski suverenitet.