ŠEŠELJ O PROŠIRENJU EU: To je na nivou naučne fantastike
NIKADA neće doći do proširenja Evropske unije, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- To je na nivou naučne fantastike - naveo je Šešelj za TV K1.
Podseća da Moldavija ima rusku bazu na svojoj teritoriji, Albanija ima većinu muslimanskog stanovništva...
- Nije ni potrebno da objašnjavam za Ukrajinu - kazao je zamenik predsednika SRS.
Kad je u pitanju Crna Gora, Šešelj kaže da tamo sudije, tužioce i ministre biraju zavađeni mafijaški klanovi, a kopa se tunel između zatvora i suda...
(alo.rs)
