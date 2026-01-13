Društvo

LEPE VESTI: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

13. 01. 2026. u 00:00

VREME u Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije.

FOTO: N. Skenderija

Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac.

Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepena, a najviša dnevna od 1 do 7 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, ujutro i pre podne i sa slabim padavinama, snegom ili kišom koja bi se lokalno ledila na tlu.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni pravac.

Jutarnja temperatura od -6 do -3, a najviša dnevna od 5 do 7 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Narednih dana se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.

Do petka će biti suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača, a od subote umereno do potpuno oblačno, za dane vikenda na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se početkom sledeće nedelje padavine mestimično očekuju i u ostalim krajevima.

Od petka se u košavskom području očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.

(Sputnjik)

