LEPE VESTI: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije.
Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac.
Jutarnja temperatura od -11 do -3 stepena, a najviša dnevna od 1 do 7 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, ujutro i pre podne i sa slabim padavinama, snegom ili kišom koja bi se lokalno ledila na tlu.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni pravac.
Jutarnja temperatura od -6 do -3, a najviša dnevna od 5 do 7 stepeni.
Prognoza za narednih sedam dana
Narednih dana se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.
Do petka će biti suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača, a od subote umereno do potpuno oblačno, za dane vikenda na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se početkom sledeće nedelje padavine mestimično očekuju i u ostalim krajevima.
Od petka se u košavskom području očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)