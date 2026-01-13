GRANICA GOLOVA KOJU STARI VELIKAN LAGANO PRELAZI: "Vukovima" odbrana nije jači deo tima

BOSELSTADION biće poprište bore za polufinale belgijskog kupa između domaćeg Antverpena, velikana belgijskog fudbala, i La Luvijea, pravnog naslednika nekadašnjeg stabilnog istoimenog prvoligaša koji je u vitrinama imao i dva velika trofeja, po jedan Kup i Superkup Belgije.

Foto: Profimedia

Od tih starih "vukova" ostalo je samo (delimično promenjeno) ime, boje kluba i grb koji je prošao kroz filtere digitalizacije, pa vuk na njemu sada liči na betmena koga je ogrebala mečka ili barem mačka.

Istina, novi La Luvije je prošle sezone izborio plasman u Župiler Pro ligu, ali će tu po svemu sudeći ostati samo jedno leto. Vukovi su se jedno vreme i držali, ali su u poslednjih deset kola upisali samo jednu pobedu i sada zaostaju tri boda za zonom spasa.

S druge strane, Antverpen je posle nešto sporijeg starta nagazio i sada je bez poraza već šest utakmica. Da nije bilo neočekivanog gubitka bodova od "fenjeraša" Dendera taj niz bi iznosio deset utakmica a Antverp bi bio već u zoni šampionskog plej-of što je "starom velikanu" i cilj, a tu mu je i mesto.

Antverpen retko igra utakmice na kojima pada manje od dva gola, verujemo da će taj trend nastaviti i protiv "vukova" koji igraju nešto tvrđe ali im odbrana nije jači deo tima.

NAŠ PREDLOG: 2+ (kvota 1,33)

Predlog za hrabrije: GG&3+ (2,47)

