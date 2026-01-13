GRANICA GOLOVA KOJU STARI VELIKAN LAGANO PRELAZI: "Vukovima" odbrana nije jači deo tima
BOSELSTADION biće poprište bore za polufinale belgijskog kupa između domaćeg Antverpena, velikana belgijskog fudbala, i La Luvijea, pravnog naslednika nekadašnjeg stabilnog istoimenog prvoligaša koji je u vitrinama imao i dva velika trofeja, po jedan Kup i Superkup Belgije.
Od tih starih "vukova" ostalo je samo (delimično promenjeno) ime, boje kluba i grb koji je prošao kroz filtere digitalizacije, pa vuk na njemu sada liči na betmena koga je ogrebala mečka ili barem mačka.
Istina, novi La Luvije je prošle sezone izborio plasman u Župiler Pro ligu, ali će tu po svemu sudeći ostati samo jedno leto. Vukovi su se jedno vreme i držali, ali su u poslednjih deset kola upisali samo jednu pobedu i sada zaostaju tri boda za zonom spasa.
S druge strane, Antverpen je posle nešto sporijeg starta nagazio i sada je bez poraza već šest utakmica. Da nije bilo neočekivanog gubitka bodova od "fenjeraša" Dendera taj niz bi iznosio deset utakmica a Antverp bi bio već u zoni šampionskog plej-of što je "starom velikanu" i cilj, a tu mu je i mesto.
Antverpen retko igra utakmice na kojima pada manje od dva gola, verujemo da će taj trend nastaviti i protiv "vukova" koji igraju nešto tvrđe ali im odbrana nije jači deo tima.
NAŠ PREDLOG: 2+ (kvota 1,33)
Predlog za hrabrije: GG&3+ (2,47)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
13. 01. 2026. u 07:30
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
13. 01. 2026. u 07:30
LjUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!
Srbija i Španija igraju veliki derbi 2. kola Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026 čiji je domaćin Beograd, ali pred taj meč još se ne smiruju strasti od onoga što se desilo na debiju "delfina" na ovom šampionatu, kada su igrali protiv Holandije.
12. 01. 2026. u 16:50
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
ODUŠEVILA RUSIJU: Ukrajinka posle finala javno ponizila Arinu, a kada su se reflektori ugasili Sabalenka je uradila - ovo
ARINA Sabalenka ne samo da je odbranila titulu na VTA turniru u Brizbejnu, već je tom prilikom beloruska teniserka oduševila i svoju zemlju, ali i Rusiju - sa čijim teniserkama i ona nastupa bez državnih obeležja otkako je počeo rat u Ukrajini, odnosno "Specijalna vojna operacija", kako to Ruska Federacija zove.
12. 01. 2026. u 16:25
Komentari (0)