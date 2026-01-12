VUČIĆ ZAVRŠIO RAZGOVOR SA NAJVIŠIM RUKOVODSTVOM MAĐARSKOG MOL-A: Tema - mogućnost kupovine NIS-a
PREDSEDNIK Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije.
Tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.
Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.
(RTS)
