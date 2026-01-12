Politika

VUČIĆ ZAVRŠIO RAZGOVOR SA NAJVIŠIM RUKOVODSTVOM MAĐARSKOG MOL-A: Tema - mogućnost kupovine NIS-a

В.Н.

12. 01. 2026. u 11:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije.

ВУЧИЋ ЗАВРШИО РАЗГОВОР СА НАЈВИШИМ РУКОВОДСТВОМ МАЂАРСКОГ МОЛ-А: Тема - могућност куповине НИС-а

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.

Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.

(RTS)

