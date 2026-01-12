Fudbal

ZAVRŠEN TURNIR U MALOM FUDBALU: Zrenjanin uživao u "čarolijama na petoparcu"

Б. Г.

12. 01. 2026. u 18:24

    Zanosom Novogodišnjih i Božićnih praznika i školskog raspusta, u Zrenjaninu je uspešno održan tradicionalni, 13. Zimski turnir na petoparcu, pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, Fudbalskog saveza i organizacije Fudbalskih sudija

foto: M.Mahalup


    Više od hiljadu petsto gledalaca na finalnoj večeri turnira, potvrda je odlične organizacije i interesovanja ljubitelja sporta, a oreol pobednika poneli su momci iz ekipe DSB Transport, koji su u zanimljivom finalu bili bolji od tima Đuka Plast 2:1.
    Prvoplasirana ekipa osim pehara i medalja osvojila je ček na 350 hiljada dinara, drugoplasiranima je pripalo 150, dok je trećeplasirani tim, Hotel Stari Banat, zaradio 50 hiljada.
    Za najboljeg golmana turnira proglašen je Stefan Stanaćev, najbolji strelac je Vukašin Ivić, a igrač Marko Kovačević.
    Osim sjajnih utakmica u konkurenciji pionira, mlađih juniora i juniora, finalno veče uveličali su petlići, nade Fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada i reprezentacije grada Zrenjanina.
    Turnir je kao i do sada, imao humanitarni karakter i sav prikupljeni novac ide u fondaciju humanitarne akcije Sportom za bolje sutra.
 

