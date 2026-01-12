ZAVRŠEN TURNIR U MALOM FUDBALU: Zrenjanin uživao u "čarolijama na petoparcu"
Zanosom Novogodišnjih i Božićnih praznika i školskog raspusta, u Zrenjaninu je uspešno održan tradicionalni, 13. Zimski turnir na petoparcu, pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, Fudbalskog saveza i organizacije Fudbalskih sudija
Prvoplasirana ekipa osim pehara i medalja osvojila je ček na 350 hiljada dinara, drugoplasiranima je pripalo 150, dok je trećeplasirani tim, Hotel Stari Banat, zaradio 50 hiljada.
Za najboljeg golmana turnira proglašen je Stefan Stanaćev, najbolji strelac je Vukašin Ivić, a igrač Marko Kovačević.
Osim sjajnih utakmica u konkurenciji pionira, mlađih juniora i juniora, finalno veče uveličali su petlići, nade Fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada i reprezentacije grada Zrenjanina.
Turnir je kao i do sada, imao humanitarni karakter i sav prikupljeni novac ide u fondaciju humanitarne akcije Sportom za bolje sutra.
Preporučujemo
KOŠARKAŠKI HAOS: Klub izbačen iz prvenstva zbog - ovoga! (VIDEO)
12. 01. 2026. u 20:25
JUVE NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Pobeda protiv tima iz donjeg doma vodi "staru damu" u vrh tabele!
DRUGI deo sezone Juve će otvoriti pred svojim navijačima na "Alijanc stadionu" gde će ugostiti redovnu mušteriju, ekipu Kremonezea (20.45).
12. 01. 2026. u 07:30
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)