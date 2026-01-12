FUDBALSKI POTRES: Ćabi Alonso više nije trener FK Real Madrid! Evo šta će sada biti!

Najnovije vesti iz fudbala su iznenadile mnoge: Real Madrid je saopštio da Ćabi Alonso više nije njegov trener!

FOTO: Tanjug/AP

Real je nakon poraza u finalu španskog superkupa od Barselone, zvanično raskinuo saradnju sa Alonsom.

Klub je u saopštenju potvrdio rastanak sa 44-godišnjim Špancem, koji je preuzeo ekipu pre 232 dana, ističući da je odluka doneta "u interesu budućnosti kluba".

Naravno, tu se našla i uobičajena zahvalnost na doprinosu, mada je bilo jasno da su problem bili nezadovoljavajući rezultati.

Ko menja Alonsa?

Alonso je imao je ugovor do juna 2028. godine. On je na 28 utakmica u svim takmičenjima zabeležio 20 pobeda tri remija i pet poraza.

"Uvek će imati naklonost i divljenje svih navijača jer je legenda Real Madrida i uvek je predstavljao vrednosti našeg kluba. Real će uvek biti njegov dom. Klub zahvaljuje Alonsu i celom njegovom trenerskom štabu na njihovom radu i posvećenosti tokom ovog perioda i želi im puno sreće u nastavku karijere", poručeno je u klupskom saopštenju.

BREAKING: Real Madrid confirm Álvaro Arbeloa has taken over as head coach, replacing Xabi Alonso ⚪️🔄 pic.twitter.com/mbkn9DxBar — B/R Football (@brfootball) January 12, 2026



Rela je saopštio da će novi trener biti Alvaro Arbeloa, koji je do sad vodio drugi tim madridskog kluba.

"Arbeloa je bio deo Reala tokom jednog od najuspešnijih perioda u njegovoj istoriji. Nosio je naš dres između 2009. i 2016. godine, igrajući u 238 zvaničnih utakmica. Tokom tog vremena osvojio je osam titula: dve Lige šampiona, jedno Svetsko klupsko prvenstvo, jedan UEFA Superkup, jednu titulu La Lige, dva trofeja Kupa kralja i jedan Superkup Španije", saopštio je madridski klub.



Zašto je Alonso smenjen?

Ovaj potez dolazi nakon serije razočaravajućih nastupa, uključujući poraz od Barselone u Superkupu, u kome je Real izgubio uprkos vođstvu, što je izazvalo gnev navijača i kritike uprave.

Alonso, koji je došao sa velikim očekivanjima nakon uspeha sa Bajerom iz Leverkuzena, nije uspeo da stabilizuje tim. Analitičari smatraju da je epilog neizbežan zbog konflikta sa igračima poput Vinisijusa i Mbapea, kao i neuspeha u implementaciji njegove filozofije "totalnog fudbala", što je dovelo do defanzivnih slabosti i unutrašnjih tenzija.

Ćabi Alonso - biografija i sledeće radno mesto.

Ćabi Alonso, rođen 25. novembra 1981. godine u Tolosu (Španija), bio je jedan od najboljih veznih igrača svoje generacije, igrajući u klubovima poput Real Sosijedada, Liverpula, Real Madrida i Bajerna Minhena.

Osvojio je Ligu šampiona sa Liverpulom 2005. i Realom 2014, Svetsko prvenstvo sa Španijom 2010, kao i dva Evropska prvenstva (2008, 2012). Kao trener, počeo je u mlađim kategorijama Reala 2018, zatim preuzeo Bajer Leverkuzen 2022, gde je bez poraza osvojio Bundesligu 2024. Preuzeo je Real Madrid u maju 2025, a već se spekuliše o njegovom povratku u Bajern ili možda - o odlasku u Liverpul.

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“