„ISLAMSKI NATO“ NA VIDIKU: Indijsko-izraelski front kao odgovor na osovinu Turska–Pakistan–Saudijska Arabija

GEOPOLITIČKA arhitektura sveta ulazi u novu, znatno nestabilniju fazu. U senci velikih ratova i otvorenih sukoba, tiho se formiraju savezi koji mogu imati dugoročne i dalekosežne posledice.

Jedan od takvih procesa jeste potencijalno formiranje novog bezbednosnog bloka koji u analitičkim krugovima sve češće dobija neformalni naziv „islamski NATO“.

Reč je o mogućem savezu Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, čije konture postaju sve jasnije nakon potpisivanja Sporazuma o strateškoj međusobnoj odbrani između Rijada i Islamabada u septembru 2025. godine. Taj sporazum predviđa da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što ga po svojoj suštini čini direktnim pandanom Članu 5 NATO-a.

Prema dostupnim informacijama, Ankara je u poodmaklim pregovorima o pristupanju tom sporazumu. Ukoliko do toga dođe, nastao bi blok koji kombinuje ogromne finansijske i energetske resurse Saudijske Arabije, nuklearni arsenal i brojčano snažnu vojsku Pakistana, kao i geopolitičku težinu i vojni kapacitet Turske, druge najveće vojne sile unutar NATO-a.

Takva konfiguracija bi neminovno imala posledice daleko izvan islamskog sveta. Potencijalni ciljevi pritiska, direktnog ili indirektnog, bili bi Indija, Izrael, Jermenija, Kipar, ali i širi region Istočnog Mediterana, Bliskog istoka i Južne Azije. Upravo zato se paralelno s ovom osovinom oblikuje i druga, manje formalna, ali strateški veoma snažna protivteža – indijsko-izraelsko partnerstvo.

INDIJA I IZRAEL: PRAGMATIČNO SAVEZNIŠTVO BEZ ILUZIJA

Indija i Izrael, uprkos razlikama u stavovima o pojedinim regionalnim pitanjima, izgradili su izuzetno stabilno i duboko vojno-tehničko partnerstvo. Indija dosledno podržava rešenje izraelsko-palestinskog sukoba po principu dve države, glasajući u skladu s tim u Ujedinjenim nacijama, i održava bliske odnose sa Iranom, koji se u izraelskoj bezbednosnoj doktrini posmatra kao ključni rival.

Ipak, te razlike nisu ugrozile odnose u oblasti odbrane. Naprotiv, saradnja je vremenom postajala sve intenzivnija i strukturisanija. Indija je danas najveći kupac izraelske odbrambene opreme, sa oko 34 odsto ukupnog izraelskog izvoza oružja u periodu 2020–2024. Nedavno je odobren i program nabavke vredan 8,7 milijardi dolara, koji uključuje kupovinu 1.000 precizno navođenih raketa SPICE.

Odnosi se ne svode na prostu kupoprodaju. Ključna karakteristika saradnje jeste prenos tehnologije i zajednička proizvodnja, u skladu sa indijskim inicijativama „Proizvedeno u Indiji“ i „Atmanirbhar Bharat“. Najpoznatiji primer je zajednički razvoj raketnog sistema Barak-8 MR-SAM (sistem zemlja-vazduh srednjeg dometa) za kopnene i pomorske snage, koji se danas smatra jednim od najuspešnijih zajedničkih projekata u oblasti protivvazdušne odbrane.

Indija koristi izraelske bespilotne letelice Heron i Searcher, koje se dodatno modernizuju kroz projekat Cheetah, uz lokalnu proizvodnju i transfer znanja. Saradnja se proteže i na napredne radarske sisteme, vazduhoplovne senzore, elektronsko ratovanje i sisteme za rano upozoravanje. Izraelske kompanije sarađuju sa indijskom industrijom i na konverziji civilnih aviona u letelice za dopunu gorivom u vazduhu, kao i na održavanju i životnom ciklusu kompleksnih sistema.

Poseban politički impuls saradnja je dobila tokom prethodne decenije, naročito u periodu bliskih odnosa između premijera Narendre Modija i Benjamina Netanjahua. Izrael se u Indiji percipira kao pouzdan partner „bez političkih uslovljavanja“, spreman da deli napredne tehnologije koje drugi dobavljači zadržavaju za sebe.

IZRAEL KAO VAZDUHOPLOVNA I TEHNOLOŠKA SILA

Izrael je, usled stalnih bezbednosnih pretnji i ratnog okruženja, razvio izuzetno snažan vojnoindustrijski kompleks. Iako teritorijalno mali i sa populacijom od oko deset miliona stanovnika, poseduje jedan od tehnološki najnaprednijih vazduhoplovnih sektora na svetu.

Državne i privatne kompanije proizvode širok spektar sistema – od bespilotnih letelica i raketa do radara, satelita i sistema protivraketne odbrane. Izrael je jedina država sa potpuno operativnim višeslojnim sistemom balističke raketne odbrane, a njegovi sistemi se danas koriste i izvoze širom sveta.

Operativno iskustvo izraelskog ratnog vazduhoplovstva, stečeno kroz decenije sukoba i precizno planiranih operacija, dodatno povećava vrednost tog partnerstva za Indiju. Izraelska industrija ne prodaje samo opremu, već i doktrinu, iskustvo i prilagođena rešenja.

NOVA RAVNOTEŽA SNAGA

Kako se osovina Turske, Pakistana i Saudijske Arabije potencijalno konsoliduje, indijsko-izraelsko partnerstvo poprima novu stratešku dimenziju. Više se ne radi samo o bilateralnoj saradnji, već o elementu šire ravnoteže snaga u svetu koji se ubrzano menja.

Za Indiju, Izrael ostaje pouzdan izvor tehnologije i znanja u trenutku kada smanjuje zavisnost od tradicionalnih dobavljača. Za Izrael, Indija predstavlja ključnog strateškog partnera u Aziji, sa ogromnim tržištem i dugoročnim ambicijama u oblasti odbrane.

U svetu u kojem se savezi sve manje zasnivaju na ideologiji, a sve više na interesima, pragmatizam Indije i Izraela stoji nasuprot ambicioznim, ali još uvek neformalnim planovima stvaranja „islamskog NATO-a“. Upravo u toj tišini, bez velikih deklaracija, oblikuje se nova geopolitička realnost.

