STRAVIČNE NEZGODE NA SKI STAZAMA KOPAONIKA: Skijaši zatobili teže povrede - Žandarmerija odmah reagovala (VIDEO)
TOKOM dana, na ski stazama Kopaonika, pripadnici Žandarmerije intervenisali su u više situacija u kojima su skijaši zadobili teže povrede.
Brzom reakcijom, profesionalnim postupanjem i pružanjem prve pomoći, povređenima je ukazana neophodna pomoć, a mesta događaja su obezbeđena do dolaska pripadnika Gorske službe spasavanja.
U uslovima povećane gužve, brzine i zimskih izazova, svaki minut je važan. Upravo zato su pripadnici Žandarmerije na stazama stalno prisutni, da preveniraju rizike, reaguju bez odlaganja i budu oslonac građanima i turistima kada dođe do nezgode.
Bezbednost na stazama je zajednička odgovornost, a policija je uvek tu.
Do pacijenata kilometrima kroz sneg | Medicinske sestre Doma zdravlja Voždovac, ogranak Ripanj
