STRAVIČNE NEZGODE NA SKI STAZAMA KOPAONIKA: Skijaši zatobili teže povrede - Žandarmerija odmah reagovala (VIDEO)

Ana Đokić

12. 01. 2026. u 19:32

TOKOM dana, na ski stazama Kopaonika, pripadnici Žandarmerije intervenisali su u više situacija u kojima su skijaši zadobili teže povrede.

Foto: Printscreen/instagram/MUP

Brzom reakcijom, profesionalnim postupanjem i pružanjem prve pomoći, povređenima je ukazana neophodna pomoć, a mesta događaja su obezbeđena do dolaska pripadnika Gorske službe spasavanja.

U uslovima povećane gužve, brzine i zimskih izazova, svaki minut je važan. Upravo zato su pripadnici Žandarmerije na stazama stalno prisutni, da preveniraju rizike, reaguju bez odlaganja i budu oslonac građanima i turistima kada dođe do nezgode.

Bezbednost na stazama je zajednička odgovornost, a policija je uvek tu.

BONUS VIDEO:

Do pacijenata kilometrima kroz sneg | Medicinske sestre Doma zdravlja Voždovac, ogranak Ripanj

