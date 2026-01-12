"ČOVEK VEĆ SADA RAZRAĐUJE ŠEMU ZA PREPRODAJU SEKUNDI" Brnabićeva raskrinkala Đilasa - Evo zašto hoće novi javni servis (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije oglasila se na društvenoj mreži H, povodom izjave Dragana Đilasa da će mu formiranje novog javnog servisa biti prioritet kad dođe na vlast.
Objavu predsednice Narodne skupštine prenosimo u celosti:
"Pitate se zašto je formiranje novog javnog servisa Đilasov prioritet kad dođe na vlast.
Pogledajte dva videa ispod u kojima sam objašnjava zašto.
Šta ti je mašinski mozak... Čovek već sada razrađuje šemu za preprodaju sekundi.
Formiramo novi javni servis, odredimo budžet, ja uzmem novac iz tog budžeta, i tako 10 godina, i eto me sa još najmanje 619 miliona evra. I - to vam je ono što Đilas i ostali blokaderi imaju da ponude narodu Srbije.
Opet će da se "bave poslom, uz malo sreće". Nećete. Pamti Srbija", napisala je ona.
BONUS VIDEO:
Brnabić: Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorim da ruše vlast!
Preporučujemo
BRNABIĆ: "Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorom da ruše vlast!" (VIDEO)
11. 01. 2026. u 22:20
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)