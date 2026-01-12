Politika

"ČOVEK VEĆ SADA RAZRAĐUJE ŠEMU ZA PREPRODAJU SEKUNDI" Brnabićeva raskrinkala Đilasa - Evo zašto hoće novi javni servis (VIDEO)

В.Н.

12. 01. 2026. u 14:54

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije oglasila se na društvenoj mreži H, povodom izjave Dragana Đilasa da će mu formiranje novog javnog servisa biti prioritet kad dođe na vlast.

ЧОВЕК ВЕЋ САДА РАЗРАЂУЈЕ ШЕМУ ЗА ПРЕПРОДАЈУ СЕКУНДИ Брнабићева раскринкала Ђиласа - Ево зашто хоће нови јавни сервис (ВИДЕО)

Foto: Tanjug

Objavu predsednice Narodne skupštine prenosimo u celosti:

"Pitate se zašto je formiranje novog javnog servisa Đilasov prioritet kad dođe na vlast.

Pogledajte dva videa ispod u kojima sam objašnjava zašto.

Šta ti je mašinski mozak... Čovek već sada razrađuje šemu za preprodaju sekundi.

Formiramo novi javni servis, odredimo budžet, ja uzmem novac iz tog budžeta, i tako 10 godina, i eto me sa još najmanje 619 miliona evra. I - to vam je ono što Đilas i ostali blokaderi imaju da ponude narodu Srbije.

Opet će da se "bave poslom, uz malo sreće". Nećete. Pamti Srbija", napisala je ona.

BONUS VIDEO:

Brnabić: Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorim da ruše vlast!

