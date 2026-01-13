KAO DA SU BOGOM DANI Kongresmen predstavio zakon - "U interesu sveta da SAD imaju suverenitet nad Grenlandom"

REPUBLIKANSKI kongresmen Rendi Fajn predstavio je zakon kojim se američkom predsedniku Donaldu Trampu daje ovlašćenje "da preduzme korake koji su neophodni" za preuzimanje Grenlanda i pokretanje procesa za njegovo pripajanje Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Profimedia

- Mislim da je u interesu sveta da Sjedinjene Države imaju suverenitet nad Grenlandom - rekao je Fajn, republikanac iz Floride u Predstavničkom domu Kongresa, u ponedeljak za Foks njuz.

On je kazao da bi Kongres i dalje morao da odluči da li će Grenland proglasiti 51. saveznom državom SAD, ali da bi zakon koji je predložio "jednostavno ovlastio predsednika da radi ono što radi, i kaže da Kongres stoji iza njega".

- A onda bi to ubrzalo njeno stvaranje države, ali bi i dalje bilo na Kongresu da odluči da li će to učiniti - rekao je Fajn. Fajn je kazao da bi američka vladavina bila bolja i za one koji žive na Grenlandu.

- Njihova stopa siromaštva je visoka. Danska se nije dobro ophodila prema njima. Kada je rat došao u grad (Nuk), Danska nije mogla da ih zaštiti. Pogodite ko je zaštitio Grenland tokom Drugog svetskog rata? Mi smo - istakao je Fajn.

Na pitanje da li bi podržao upotrebu vojne sile za preuzimanje tog ostrva, koje je danska autonomna teritorija, Fajn je rekao da misli da je "najbolji način" da se Grenland pripoji SAD dobrovoljno.

- Stopa siromaštva na Grenlandu je mnogo, mnogo viša nego u Danskoj. Zemljom upravljaju socijalisti a nije u interesu Amerike da socijalisti upravljaju tako velikom teritorijom između Sjedinjenih Država i Rusije - rekao je Fajn.

Ustav SAD daje Kongresu ovlašćenje da primi nove države u SAD.

Obično se zahteva od Kongresa da usvoji zakon kojim se proglašava nova država, nakon što se formira njena teritorija, posle čega ta teritorija mora da sastavi državni ustav koji su odobrili ljudi koji na njoj žive. Kongres zatim mora ponovo da glasa da bi primio tu novu saveznu državu, pre nego što konačno postane deo SAD, potpisom predsednika SAD.

(Tanjug)

