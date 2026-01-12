VUČIĆ STIGAO U ABU DABI: Naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić stigao je u Abu Dabi, u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

Foto: Fejsbuk/ Aleksandar Vučić

- Radujem se susretu sa prijateljem Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, zahvalan što me je pozvao da učestvujem na Nedelji održivosti 2026, jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost naše planete. Želim da i naša Srbija bude poput ove prelepe zemlje – uvek bezbedna, razvijena i izgrađena, ekološki održiva, primer i predvodnik svima koji žele stabilan napredak i prijateljske odnose sa svima koji dele iste vrednosti. U toj misiji, naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji, koja će dati pun doprinos vrednostima koje je u svojim strateškim inicijativama postavio iskreni prijatelj naše Srbije, predsednik Mohamed bin Zajed al Nahjan - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.