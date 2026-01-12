Politika

VUČIĆ STIGAO U ABU DABI: Naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji (VIDEO)

В. Н.

12. 01. 2026. u 15:43

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić stigao je u Abu Dabi, u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

ВУЧИЋ СТИГАО У АБУ ДАБИ: Наши пријатељи из УАЕ имају снажног и посвећеног партнера у Србији (ВИДЕО)

Foto: Fejsbuk/ Aleksandar Vučić

- Radujem se susretu sa prijateljem Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, zahvalan što me je pozvao da učestvujem na Nedelji održivosti 2026, jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost naše planete. Želim da i naša Srbija bude poput ove prelepe zemlje – uvek bezbedna, razvijena i izgrađena, ekološki održiva, primer i predvodnik svima koji žele stabilan napredak i prijateljske odnose sa svima koji dele iste vrednosti. U toj misiji, naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji, koja će dati pun doprinos vrednostima koje je u svojim strateškim inicijativama postavio iskreni prijatelj naše Srbije, predsednik Mohamed bin Zajed al Nahjan - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI FAHRETA? Turčin Breni otkrio značenje imena: Mislim da ocrtava moju pravu ličnost

ŠTA ZNAČI FAHRETA? Turčin Breni otkrio značenje imena: "Mislim da ocrtava moju pravu ličnost"