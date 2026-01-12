JOKIĆEVA TRENERSKA KLINIKA JAČA OD MILVOKIJA: Denver slavio, Nikola dirigovao sa klupe (VIDEO)
Košarkaši Denvera slavili su protiv Milvokija (108:104), u meču NBA lige.
Nagetsi su treći na Zapadu sa skorom 26-13, dok su Baksi 11. na istoku sa učinkom 17-22.
Relativno izjednačena utakmica viđena je u Koloradu, mada su Nagetsi u prvom poluvremenu, u jednom momentu, stekli +15.
Baksi su u trećem kvartalu preokrenuli, ali je Denver novom serijom stekao dvocifrenu prednost do kraja tog perioda.
Jokić je bio izuzetno aktivan na klupi. Ne samo da je slavio koševe saboraca, već im je u dramatičnoj završnici delio savete – glasno i jasno. Na kraju je upalilo.
