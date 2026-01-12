Košarka

JOKIĆEVA TRENERSKA KLINIKA JAČA OD MILVOKIJA: Denver slavio, Nikola dirigovao sa klupe (VIDEO)

Filip Milošević

12. 01. 2026. u 08:21

Košarkaši Denvera slavili su protiv Milvokija (108:104), u meču NBA lige.

ЈОКИЋЕВА ТРЕНЕРСКА КЛИНИКА ЈАЧА ОД МИЛВОКИЈА: Денвер славио, Никола дириговао са клупе (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su treći na Zapadu sa skorom 26-13, dok su Baksi 11. na istoku sa učinkom 17-22.

Relativno izjednačena utakmica viđena je u Koloradu, mada su Nagetsi u prvom poluvremenu, u jednom momentu, stekli +15.

Baksi su u trećem kvartalu preokrenuli, ali je Denver novom serijom stekao dvocifrenu prednost do kraja tog perioda.

Jokić je bio izuzetno aktivan na klupi. Ne samo da je slavio koševe saboraca, već im je u dramatičnoj završnici delio savete – glasno i jasno. Na kraju je upalilo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽELJKO SKRHAN: Kada odem u Mostar, obilazim samo grobove

ŽELjKO SKRHAN: "Kada odem u Mostar, obilazim samo grobove"