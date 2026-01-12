TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!

Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.

Miloš Raonić je u ponedeljak na društvenim mrežama objavio svoje penzionisanje nakon sjajnih izdanja i brojnih povreda koje su ga omele da dogura i dalje od trećeg mesta na ATP listi.

- Došlo je vreme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednog dana doći, ali nekako se nikada ne osećate spremnim za njega. Ovo je "najspremniji" trenutak. Tenis je bio moja ljubav i opsesija veći deo mog života - napisao je 35-godišnjak na nekadašnjem Tviteru, sada društvenoj mreži "Iks".

- Bio sam najsrećnija osoba koja je imala priliku da živi i ostvari svoje snove. Mogao sam da se pojavljujem svaki dan i fokusiram se na to da budem bolji, da vidim gde će me to odvesti i da igram igru sa kojom sam se upoznao sa osam godina sasvim slučajno. Nekako je ovo postala moja cela opsesija i detinjstvo, a zatim je postala moja profesija i život - istakao je on.

Na Instagramu se zahvalio svima koji su bili deo njegove avanture, a to je upotpunio brojnim fotografijama, od najranijih dana svog bavljenja tenisom:

Kanadska zvezda je osvojila osam ATP titula tokom karijere. Njegova najbolja sezona bila je 2016. godine, kada je stigao do finala Vimbldona nakon što je pobedio Rodžera Federera u polufinalu. Te godine se plasirao i u polufinale Australijan opena i ATP finala, stigao je do finala Indijan Velsa i završio godinu na svojoj najboljoj poziciji, 3. mestu na svetu.

Poslednji put se takmičio na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu, gde je izgubio od Dominika Kepfera u prvom kolu rezultatom 7:6(2), 6:7(5), 6:7(1).

Miloš Raonić - Novak Đoković "H2H", međusobni rezultati

Raonićeve bravure bile su brojne, ali je od Noleta uvek gubio. Svih 12 međusobnih mečeva Đoković je rešio u svoju korist, uključujući i tri pomenute 2016. godine, kada Srbin savladao Kanađanina crnogorskog porekla i u finalu završnog mastersa.

