Politika

VUČIĆ U POSETI UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA: Predsednik na otvaranju Nedelje održivosti 2026

В.Н.

12. 01. 2026. u 10:47

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

ВУЧИЋ У ПОСЕТИ УЈЕДИЊЕНИМ АРАПСКИМ ЕМИРАТИМА: Председник на отварању Недеље одрживости 2026

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Tokom boravka u Abu Dabiju, predsednik Vučić sastaće se sa domaćinom skupa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Programom posete planirano je učešće predsednika Vučića na panelu pod nazivom Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike, kao i prisustvo na ceremoniji uručenja Nagrade za održivost "Zajed", koja se tradicionalno dodeljuje u okviru ovog skupa.

Nedelja održivosti u Abu Dabiju je globalna inicijativa pokrenuta u cilju predstavljanja najviših dostignuća i aktuelnih trendova u oblastima tehnologije, energetike,  obrazovanja i veštačke inteligencije u okviru održivog razvoja.

Okuplja šefove država, predstavnike vlada, stručnjake, investitore i druge učesnike kako bi razmenili znanja, predstavili nove strategije i konkretna rešenja koja doprinose napretku na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu u skladu sa principima održivog razvoja.

