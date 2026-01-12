Nesreće

JEZIV SUDAR NA AUTO-PUTU KOD LASTE: Jedna osoba ispala iz automobila, smrskano više vozila

Ana Đokić

12. 01. 2026. u 21:33

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se večeras nešto pre 21 sat na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu.

ЈЕЗИВ СУДАР НА АУТО-ПУТУ КОД ЛАСТЕ: Једна особа испала из аутомобила, смрскано више возила

Foto I. Marinković

Prema nezvaničnim saznanjima, učestovalo je više vozila, a od siline sudara jedna osoba je navodno ispala iz automobila.

Na terenu su dve ekipe Hitne pomoći dok stanje povređenih za sada nije poznato.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

