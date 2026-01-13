RUSKA SLUŽBA UPOZORAVA - VARTOLOMEJ NAMERAVA DA STVORI CETINJSKU PARACRKVU: Zapad je nalogodavac a Carigradska patrijaršija izvršilac

VARTOLOMEJ, patrijarh pravoslavaca u Republici Turskoj, sa sedištem u istambulskoj četvrti Fanar nastavlja sa razaranjem pravoslavlja, saopštila je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR). Ona upozorava da Carigradska patrijaršija posle davanja lažnog legitimiteta raskolničkoj organizaciji u Ukrajini, pokušava da "otrgne Litvansku, Letonsku i Estonsku pravoslavnu crkvu od Moskovske patrijaršije", a da Vartolomej "da bi zadao udarac posebno tvrdoglavoj" Srpskoj pravoslavnoj crkvi "namerava da dodeli autokefalnost nepriznatoj tzv. Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi".

Foto AP

- Pres-biro Službe spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije izveštava da, prema informacijama koje je dobila SVR, patrijarh carigradski Vartolomej, koji je rasparčao pravoslavnu Ukrajinu, nastavlja svoje raskolničke aktivnosti unutar Pravoslavne crkve. U tome ga u potpunosti podržavaju britanske obaveštajne službe, koje aktivno podstiču rusofobična osećanja u evropskim zemljama. Agresivne ambicije "carigradskog Antihrista" nisu ograničene samo na Ukrajinu i Baltik; njegova verolomija se postepeno širi na zemlje Istočne Evrope. Crkveni krugovi primećuju da Vartolomej bukvalno cepa živo Telo Crkve - piše u saopštenju SVR.

Foto: Instagram/mil_ru/Vikipedija Amblem SVR

U doba osmanske imperije često se koristila uzrečica da Fanar "govori grčki, a misli turski", a sada je drugi deo evoluirao u - "misli atlantistički".

- Iz saopštenja ruske SVR se vidi, a to za nas nije nikakva novost, da Fanar ima u planu da dodeli tomos o autokefalnosti takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Stvar je jednostavna: glavni neprijatelj Zapada je srpsko nacionalno jedinstvo, a nema trajnog uništenja tog jedinstva bez cepanja SPC. Srpski integralizam je trn u oku Zapadu, koji je Srbe odavno proglasio za "male Ruse", Crna Gora je u tom smislu i te kako važna. Zato Fanar, odnosno Zapad kao njegov nalogodavac, nikada nije odustao od ideje formiranja autokefalne crkve u Crnoj Gori - kaže prof. dr Zoran Čvorović, stručnjak za crkveno pravo.

Foto: Printscreen/Jutjub Prof. dr Zoran Čvorović

On ukazuje da su paracrkvene strukture u Crnoj Gori podeljene, da jednu grupu koju vodi Miraš Dedeić, a drugu Boris Bojović, ali da su obe - bliske Fanaru.

- One su suviše nejake za sprovođenje fanarske ideje u smislu da nemaju ugled u narodu, ali ne treba zaboraviti da se u slučaju realizacije političkog projekta svašta može desiti. Dedeić je bio sveštenik Carigradske patrijaršije u Rimu, kao što je i prvi predvodnik paracrkvene organizacije, takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, Antonije Abramović, bio je njihov sveštenik u Americi. Dakle, veze između ovih nekanonskih struktura i Fanara svakako postoje. Fanarska patrijaršija verovatno pokušava da uspostavi kontakte sa crnogorskim vlastima, ne treba zaboraviti da je unuk Mila Đukanovića kršten u Carigradskoj patrijaršiji, a nedavno je u poseti Fanaru bio i predsednik Jakov Milatović. Zapad nije odustao, to je dugoročna igra usmerena ka cilju osnivanja autokefalne crnogorske crkve, glavni instrument te podrške je Fanar - naglašava prof. dr Čvorović.

On smatra da je najveće pitanje koje strukture na lokalu mogu da posluže kao osnova za dodeljivanje tomosa o autokefalnosti:

- Iako paracrkvene strukture u Crnoj Gori trenutno nemaju nikakav uticaj, ne treba smetnuti sa uma šta je krajnji cilj. Uvek u nekim nezgodnim situacijama, uz podršku lokalnih političkih vlasti u Crnoj Gori, ono što nam se danas čini nemogućim može da postane moguće. Spoljna obaveštajna služba Rusije svakako raspolaže sa više podataka nego što mi imamo, tako da ovu informaciju treba uzeti u obzir.

Prof. Čvorović naglašava da se mnogo puta u 20. i 21. veku pokazalo da je Carigradska patrijaršija spremna da bude puki instrument u rukama kolektivnog Zapada, tačnije SAD i Velike Britanije, za razbijanje autokefalnih slovenskih pravoslavnih crkava.

- U postupcima patrijarha Vartolomeja vidi se da on sledi obrazac postupaka koji je dvadesetih godina 20. veka činio tadašnji fanarski patrijarh Meletije Metaksakis koji je na presto u Carigradu 1923. došao zahvaljujući finansijskoj podršci od 100.000 dolara koju je dobio iz SAD. On je koristio tešku situaciju u kojoj se posle Boljševičke revolucije našla Ruska pravoslavna crkva kako bi je pocepao dajući tomose o autokefalnosti i izdvajajući njene delove kao posebne crkve. Isto je uradio Vartolomej čineći raskol i priznajući nekanonsku, takozvanu "Pravoslavnu crkvu Ukrajine" - kaže prof dr Čvorović.

DRŽAVNI TEROR NAD EPARHIJAMA

EPARHIJE Ruske pravoslavne crkve u Litvaniji, Letoniji i deo eparhija u Estoniji u sastavu RPC su pod žestokim pritiskom ukazuje prof. dr Zoran Čvorović:

- Oko trećine stanovnika Estonije i Letonije pravoslavni Rusi a Carigrad pokušava da, koristeći podršku lokalnih vlasti u ovim baltičkim državama - kao što se koristio podrškom Porošenka i kijevskog režima u Ukrajini - izvrši državni teror. Cilj je da pod pritiskom tog terora episkopi iz ovih eparhija u baltičkim zemljama pristanu na projekat autokefalnih ili autonomnih crkava, odvojenih od majke Ruske crkve, a pod patronatom Carigradske patrijaršije.